СМИ раскрыли, что сегодня устроит Европа перед саммитом на Аляске

СМИ раскрыли, что сегодня устроит Европа перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 13.08.2025

СМИ раскрыли, что сегодня устроит Европа перед саммитом на Аляске

Главы европейских стран будут убеждать президента США Дональда Трампа не заключать мирную сделку по Украине с Владимиром Путиным, пишет The New York Times.

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Главы европейских стран будут убеждать президента США Дональда Трампа не заключать мирную сделку по Украине с Владимиром Путиным, пишет The New York Times."Многочисленные публичные заявления Мерца и других лидеров позволяют предположить, что они будут упрашивать Трампа не заключать мирное соглашение с Путиным за спиной Зеленского и европейских союзников", — говорится в публикации.По мнению европейских лидеров, урегулирование украинского конфликта должно начаться с полного прекращения огня до заключения сделки.В среду правительство Германии подтвердило визит Владимира Зеленского в Берлин для участия в онлайн-встрече европейских лидеров по Украине. Она состоится в 14:00 по местному времени (15:00 по мск). Затем запланирована конференция с европейскими лидерами, главой киевского режима и Трампом.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что беседа состоится в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

