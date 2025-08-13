СМИ раскрыли, что сегодня устроит Европа перед саммитом на Аляске
NYT: лидеры ЕС будут умолять Трампа не идти на сделку с Путиным по Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц и Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Главы европейских стран будут убеждать президента США Дональда Трампа не заключать мирную сделку по Украине с Владимиром Путиным, пишет The New York Times.
«
"Многочисленные публичные заявления Мерца и других лидеров позволяют предположить, что они будут упрашивать Трампа не заключать мирное соглашение с Путиным за спиной Зеленского и европейских союзников", — говорится в публикации.
По мнению европейских лидеров, урегулирование украинского конфликта должно начаться с полного прекращения огня до заключения сделки.
В среду правительство Германии подтвердило визит Владимира Зеленского в Берлин для участия в онлайн-встрече европейских лидеров по Украине. Она состоится в 14:00 по местному времени (15:00 по мск). Затем запланирована конференция с европейскими лидерами, главой киевского режима и Трампом.
Саммит России и США
Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что беседа состоится в Анкоридже.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.