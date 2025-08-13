https://ria.ru/20250813/embargo-2034990236.html
МИД прокомментировал возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву
МИД прокомментировал возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву - РИА Новости, 13.08.2025
МИД прокомментировал возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву
Возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву не способствует миру, а лишь приводит к эскалации и усугублению ситуации на Украине, заявил заместитель... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T13:01:00+03:00
2025-08-13T13:01:00+03:00
2025-08-13T13:45:00+03:00
в мире
баку
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427214_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_b4cef1c2d21b198ae32028601e2f5297.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву не способствует миру, а лишь приводит к эскалации и усугублению ситуации на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.Ранее СМИ сообщили, что Азербайджан может снять запрет на поставки вооружения Киеву, если войска РФ продолжат наносить удары по объектам Азербайджана на территории Украины."Действия эти не способствуют решению конфликта, а лишь приводят к эскалации и усугублению ситуации на земле", - сказал Фадеев на брифинге.
https://ria.ru/20250810/slutskij-2034479496.html
баку
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427214_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a28a9f88747158e2bfc7bef3c3a912f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, киев, россия
В мире, Баку, Киев, Россия
МИД прокомментировал возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву
МИД РФ: возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву усугубит ситуацию