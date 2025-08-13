Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву
13:01 13.08.2025 (обновлено: 13:45 13.08.2025)
МИД прокомментировал возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву не способствует миру, а лишь приводит к эскалации и усугублению ситуации на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.Ранее СМИ сообщили, что Азербайджан может снять запрет на поставки вооружения Киеву, если войска РФ продолжат наносить удары по объектам Азербайджана на территории Украины."Действия эти не способствуют решению конфликта, а лишь приводят к эскалации и усугублению ситуации на земле", - сказал Фадеев на брифинге.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву не способствует миру, а лишь приводит к эскалации и усугублению ситуации на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Ранее СМИ сообщили, что Азербайджан может снять запрет на поставки вооружения Киеву, если войска РФ продолжат наносить удары по объектам Азербайджана на территории Украины.
"Действия эти не способствуют решению конфликта, а лишь приводят к эскалации и усугублению ситуации на земле", - сказал Фадеев на брифинге.
Слуцкий прокомментировал заявление Рютте о поставках оружия Украине
