В Минэкономики ФРГ обеспокоены торговой политикой США
Минэкономики ФРГ: темпы роста немецкого экспорта останутся низкими
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство экономики Германии заявило, что торговое соглашение между ЕС и США не предвещает заметного восстановления экономики, а темпы роста немецкого экспорта, как ожидается, останутся низкими.
"Несмотря на общую слабость экономики, деловые настроения заметно улучшились в последние месяцы. Однако, несмотря на принципиальное соглашение по торговому спору между ЕС и США и недавнее улучшение деловых настроений, заметного восстановления экономики все еще не произошло", - говорится отчете минэкономики об экономической ситуации в Германии в августе.
Отмечается, что до недавнего времени последствия непредсказуемой торговой политики США заметно сказывались на экономической динамике, но с достижением принципиального соглашения между ЕС и США неопределенность, вероятно, постепенно снизится, хотя отдельные детали остаются неясными. Несмотря на улучшение показателей настроений, сдерживающее влияние менее благоприятной торговой и геополитической обстановки по-прежнему преобладает и препятствует устойчивому экономическому восстановлению.
"Хотя экспортные ожидания компаний несколько улучшились в июле, учитывая теперь уже вероятно длительно повышенные пошлины на экспорт в США, промышленная конъюнктура, вероятно, пока будет характеризоваться сдержанным внешним спросом", - сообщило министерство.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.