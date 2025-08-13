Рейтинг@Mail.ru
В Минэкономики ФРГ обеспокоены торговой политикой США
13:14 13.08.2025
В Минэкономики ФРГ обеспокоены торговой политикой США
В Минэкономики ФРГ обеспокоены торговой политикой США - РИА Новости, 13.08.2025
В Минэкономики ФРГ обеспокоены торговой политикой США
Министерство экономики Германии заявило, что торговое соглашение между ЕС и США не предвещает заметного восстановления экономики, а темпы роста немецкого... РИА Новости, 13.08.2025
в мире
сша
германия
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство экономики Германии заявило, что торговое соглашение между ЕС и США не предвещает заметного восстановления экономики, а темпы роста немецкого экспорта, как ожидается, останутся низкими. "Несмотря на общую слабость экономики, деловые настроения заметно улучшились в последние месяцы. Однако, несмотря на принципиальное соглашение по торговому спору между ЕС и США и недавнее улучшение деловых настроений, заметного восстановления экономики все еще не произошло", - говорится отчете минэкономики об экономической ситуации в Германии в августе. Отмечается, что до недавнего времени последствия непредсказуемой торговой политики США заметно сказывались на экономической динамике, но с достижением принципиального соглашения между ЕС и США неопределенность, вероятно, постепенно снизится, хотя отдельные детали остаются неясными. Несмотря на улучшение показателей настроений, сдерживающее влияние менее благоприятной торговой и геополитической обстановки по-прежнему преобладает и препятствует устойчивому экономическому восстановлению. "Хотя экспортные ожидания компаний несколько улучшились в июле, учитывая теперь уже вероятно длительно повышенные пошлины на экспорт в США, промышленная конъюнктура, вероятно, пока будет характеризоваться сдержанным внешним спросом", - сообщило министерство. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
сша
германия
в мире, сша, германия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В Минэкономики ФРГ обеспокоены торговой политикой США

Минэкономики ФРГ: темпы роста немецкого экспорта останутся низкими

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство экономики Германии заявило, что торговое соглашение между ЕС и США не предвещает заметного восстановления экономики, а темпы роста немецкого экспорта, как ожидается, останутся низкими.
"Несмотря на общую слабость экономики, деловые настроения заметно улучшились в последние месяцы. Однако, несмотря на принципиальное соглашение по торговому спору между ЕС и США и недавнее улучшение деловых настроений, заметного восстановления экономики все еще не произошло", - говорится отчете минэкономики об экономической ситуации в Германии в августе.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Один из крупнейших производителей виски Ирландии закрылся из-за пошлин США
8 августа, 18:06
Отмечается, что до недавнего времени последствия непредсказуемой торговой политики США заметно сказывались на экономической динамике, но с достижением принципиального соглашения между ЕС и США неопределенность, вероятно, постепенно снизится, хотя отдельные детали остаются неясными. Несмотря на улучшение показателей настроений, сдерживающее влияние менее благоприятной торговой и геополитической обстановки по-прежнему преобладает и препятствует устойчивому экономическому восстановлению.
"Хотя экспортные ожидания компаний несколько улучшились в июле, учитывая теперь уже вероятно длительно повышенные пошлины на экспорт в США, промышленная конъюнктура, вероятно, пока будет характеризоваться сдержанным внешним спросом", - сообщило министерство.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Аналитик рассказал, кому навредят пошлины Трампа против партнеров России
8 августа, 06:54
 
