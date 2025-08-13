https://ria.ru/20250813/dagestan-2035103005.html

В Дагестане курсант МВД спас семью, которую на машине уносило в реку

Курсант академии МВД Газимагомед Багатаров и его дядя в Дагестане помогли спасти женщину и двух детей, которых на машине уносило в реку селевым потоком,... РИА Новости, 13.08.2025

МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Курсант академии МВД Газимагомед Багатаров и его дядя в Дагестане помогли спасти женщину и двух детей, которых на машине уносило в реку селевым потоком, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она рассказала, что заместитель командира взвода 2-го курса следственного факультета Омской академии МВД младший сержант полиции Багатаров прибыл на каникулы на родину в Дагестан. Вместе с дядей он ехал на автомобиле по горной дороге Унцукульского района. В это время с гор двинулся селевой поток, который у моста через реку Аварское Койсу подхватил минивэн. "Машину, в которой находились люди, мощным течением понесло в реку. Курсант и его дядя бросились на помощь женщине и двоим малолетним детям, которые не могли самостоятельно выбраться из иномарки. Стоя по пояс в холодной воде, мужчины вместе с водителем и другими неравнодушными гражданами смогли удержать автомобиль и направить его к безопасному месту", - написала Волк в своем Telegram-канале.Благодаря их оперативным и слаженным действиям попавших в беду людей удалось спасти, добавила представитель МВД РФ.

