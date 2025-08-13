В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погиб человек

https://ria.ru/20250813/dagestan-2034943715.html
МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. В Дагестане произошло ДТП с участием двух машин, ехавших в составе свадебного кортежа, один человек погиб, четверо пострадали, заявили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, во вторник в Рутульском районе Дагестана Kia Rio, за рулем которой был 19-летний житель, столкнулась с LADA Kalina под управлением 18-летнего жителя из-за несоблюдения дистанции. После этого обе машины съехали в обрыв высотой 50 метров."В результате ДТП 20-летний пассажир LADA Kalina скончался на месте", – говорится в сообщении.Водителей и двух пассажирок Kia Rio 18 и 19 лет доставили в больницу.
