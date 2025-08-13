https://ria.ru/20250813/dagestan-2034943715.html

В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погиб человек

В Дагестане произошло ДТП с участием двух машин, ехавших в составе свадебного кортежа, один человек погиб, четверо пострадали

происшествия

республика дагестан

kia rio

МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. В Дагестане произошло ДТП с участием двух машин, ехавших в составе свадебного кортежа, один человек погиб, четверо пострадали, заявили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, во вторник в Рутульском районе Дагестана Kia Rio, за рулем которой был 19-летний житель, столкнулась с LADA Kalina под управлением 18-летнего жителя из-за несоблюдения дистанции. После этого обе машины съехали в обрыв высотой 50 метров."В результате ДТП 20-летний пассажир LADA Kalina скончался на месте", – говорится в сообщении.Водителей и двух пассажирок Kia Rio 18 и 19 лет доставили в больницу.

республика дагестан

происшествия, республика дагестан, kia rio