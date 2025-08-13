Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погиб человек - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 13.08.2025 (обновлено: 11:03 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/dagestan-2034943715.html
В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погиб человек
В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погиб человек - РИА Новости, 13.08.2025
В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погиб человек
В Дагестане произошло ДТП с участием двух машин, ехавших в составе свадебного кортежа, один человек погиб, четверо пострадали, заявили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:17:00+03:00
2025-08-13T11:03:00+03:00
происшествия
республика дагестан
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. В Дагестане произошло ДТП с участием двух машин, ехавших в составе свадебного кортежа, один человек погиб, четверо пострадали, заявили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, во вторник в Рутульском районе Дагестана Kia Rio, за рулем которой был 19-летний житель, столкнулась с LADA Kalina под управлением 18-летнего жителя из-за несоблюдения дистанции. После этого обе машины съехали в обрыв высотой 50 метров."В результате ДТП 20-летний пассажир LADA Kalina скончался на месте", – говорится в сообщении.Водителей и двух пассажирок Kia Rio 18 и 19 лет доставили в больницу.
https://ria.ru/20250812/dtp-2034859561.html
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, kia rio
Происшествия, Республика Дагестан, Kia Rio
В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погиб человек

В Дагестане в ДТП на свадьбе погиб человек, четверо пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. В Дагестане произошло ДТП с участием двух машин, ехавших в составе свадебного кортежа, один человек погиб, четверо пострадали, заявили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, во вторник в Рутульском районе Дагестана Kia Rio, за рулем которой был 19-летний житель, столкнулась с LADA Kalina под управлением 18-летнего жителя из-за несоблюдения дистанции. После этого обе машины съехали в обрыв высотой 50 метров.
"В результате ДТП 20-летний пассажир LADA Kalina скончался на месте", – говорится в сообщении.
Водителей и двух пассажирок Kia Rio 18 и 19 лет доставили в больницу.
ДТП на трассе М7 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В ДТП с двумя грузовиками под Нижним Новгородом погиб человек
Вчера, 17:36
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанKia Rio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала