На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,1
Афтершок магнитудой 5,1 зафиксирован на Камчатке в 16.18 мск на расстоянии 195 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал федерального РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,1 зафиксирован на Камчатке в 16.18 мск на расстоянии 195 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от ПК (Петропавловска-Камчатского - ред.): 195. Глубина (километры): 19.1. Магнитуда: 5,1", - сообщается в Telegram-канале филиала. Это очередной афтершок после мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля - самого сильного на Камчатке с 1952 года. Сейсмологи отмечают постепенное снижение частоты и мощности афтершоков. Магнитуда предыдущих афтершоков в течение сегодняшних суток составляла от 4,0 до 5,5.
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,1
