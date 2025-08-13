Рейтинг@Mail.ru
СМИ: европейцы разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа - РИА Новости, 13.08.2025
03:31 13.08.2025
СМИ: европейцы разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа
СМИ: европейцы разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа
Европейские чиновники разочарованы отсутствием ясности со стороны спецпосланника США Стива Уиткоффа, поскольку он не поделился деталями разговора с президентом... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T03:31:00+03:00
2025-08-13T03:31:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Европейские чиновники разочарованы отсутствием ясности со стороны спецпосланника США Стива Уиткоффа, поскольку он не поделился деталями разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал CNN. Путин на прошлой неделе принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Уиткофф посетил Москву в прошлую среду для встречи с Путиным, которая привела к решению о встрече (президентов РФ и США - ред.). Тем не менее, до сих пор остается в значительной степени неизвестным то, что именно сказал Путин на встрече. Европейские чиновники... разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа", - говорится в сообщении. По данным телеканала, чиновники Европы большую часть прошлой недели пытались выяснить параметры мирного соглашения по Украине, предложенного Уиткоффу Путиным. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
СМИ: европейцы разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа

CNN: европейцы разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Европейские чиновники разочарованы отсутствием ясности со стороны спецпосланника США Стива Уиткоффа, поскольку он не поделился деталями разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал CNN.
Путин на прошлой неделе принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
"Уиткофф посетил Москву в прошлую среду для встречи с Путиным, которая привела к решению о встрече (президентов РФ и США - ред.). Тем не менее, до сих пор остается в значительной степени неизвестным то, что именно сказал Путин на встрече. Европейские чиновники... разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, чиновники Европы большую часть прошлой недели пытались выяснить параметры мирного соглашения по Украине, предложенного Уиткоффу Путиным.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
