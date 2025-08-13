https://ria.ru/20250813/chaty-2034919506.html

Школьные чаты в Амурской области переведут в мессенджер Max

2025-08-13T04:59:00+03:00

общество

амурская область

россия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг – РИА Новости. Школьные чаты Амурской области до ноября переведут в национальный мессенджер Мах, сообщает минобрнауки региона. "До ноября школьные чаты в Амурской области "переедут" в национальный мессенджер", - говорится в сообщении. Кроме того, министерство разъяснило родителям, что для учебных целей по-прежнему будет использоваться только "Сферум", однако теперь эта платформа станет частью нового мессенджера. Все сообщения и чаты из "Сферы" автоматически перенесут в Мах. Специалисты минобрнауки указали на соответствие новой платформы требованиям российского законодательства по информационной безопасности. Также отмечается, что преимущество нового мессенджера в его быстрой и легкой работе. Он функционирует даже на простых телефонах и при слабом интернет-соединении, доступен на всех платформах (Android, iOS), в Мах удобный интерфейс и простая регистрация, добавили в ведомстве. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".

амурская область

россия

2025

Новости

общество, амурская область, россия, google