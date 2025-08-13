Рейтинг@Mail.ru
США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского, сообщил CBS
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 13.08.2025 (обновлено: 18:48 13.08.2025)
США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского, сообщил CBS
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США ищут место для организации встречи между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами.&quot;США работают над поиском места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели&quot;, — сообщил телеканал.Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал вариант трехсторонней встречи, однако российская сторона оставила его без комментария, предложив сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.По словам Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Дональд Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Владимира Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что лидер США также заинтересован в переговорах с Москвой по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США ищут место для организации встречи между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами.
"США работают над поиском места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели", — сообщил телеканал.

Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал вариант трехсторонней встречи, однако российская сторона оставила его без комментария, предложив сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита.

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
По словам Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Дональд Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Владимира Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что лидер США также заинтересован в переговорах с Москвой по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
