https://ria.ru/20250813/cbs-2035088536.html

США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского, сообщил CBS

США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского, сообщил CBS - РИА Новости, 13.08.2025

США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского, сообщил CBS

США ищут место для организации встречи между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает CBS со ссылкой на два источника, знакомые с... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T17:59:00+03:00

2025-08-13T17:59:00+03:00

2025-08-13T18:48:00+03:00

сша

в мире

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

владимир путин

россия

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США ищут место для организации встречи между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами."США работают над поиском места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели", — сообщил телеканал.Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал вариант трехсторонней встречи, однако российская сторона оставила его без комментария, предложив сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.По словам Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Дональд Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Владимира Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что лидер США также заинтересован в переговорах с Москвой по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250813/wsj-2035073787.html

https://ria.ru/20250812/tramp-2034714632.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, россия, владимир зеленский, украина