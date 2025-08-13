https://ria.ru/20250813/britaniya-2034909569.html

В Британии рассказали, чем обернется отказ Зеленского Трампу

В Британии рассказали, чем обернется отказ Зеленского Трампу - РИА Новости, 13.08.2025

В Британии рассказали, чем обернется отказ Зеленского Трампу

Владимир Зеленский отказывается принимать позицию президента США Дональда Трампа по вопросу передачи территорий в пользу Москвы, что может осложнить встречу... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский отказывается принимать позицию президента США Дональда Трампа по вопросу передачи территорий в пользу Москвы, что может осложнить встречу американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пишет британская газета The Telegraph."Этот (Отказ Зеленского. — Прим. Ред.) плохо скажется на перспективах переговоров в Анкоридже, поскольку заключение мира за счет Украины и обмен территориями — это именно то, о чем говорит Трамп", — говорится в материале.Как отмечает издание, американский лидер, выступая на брифинге в Белом доме, несколько раз давал понять Зеленскому, что планирует обмен территорий по итогам будущего мирного соглашения."Что Трамп имеет в виду, остается загадкой для любого, у кого есть доступ к карте линий фронта на Украине", — подчеркивает издание.По мнению автора, несмотря на отрицание действительности Зеленским, в его администрации понимают, что земли, уже находящиеся под контролем России, не подлежат возврату.В понедельник Владимир Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.

