В Британии рассказали, чем обернется отказ Зеленского Трампу
Telegraph: позиция Зеленского может осложнить встречу Путина с Трампом
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский отказывается принимать позицию президента США Дональда Трампа по вопросу передачи территорий в пользу Москвы, что может осложнить встречу американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пишет британская газета The Telegraph.
Как отмечает издание, американский лидер, выступая на брифинге в Белом доме, несколько раз давал понять Зеленскому, что планирует обмен территорий по итогам будущего мирного соглашения.
"Что Трамп имеет в виду, остается загадкой для любого, у кого есть доступ к карте линий фронта на Украине", — подчеркивает издание.
По мнению автора, несмотря на отрицание действительности Зеленским, в его администрации понимают, что земли, уже находящиеся под контролем России, не подлежат возврату.
В понедельник Владимир Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Саммит России и США
В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.