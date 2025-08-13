https://ria.ru/20250813/bpla-2034936343.html

В Волгограде саперы завершили работы в доме, на который упали обломки БПЛА

В Волгограде саперы завершили работы в доме, на который упали обломки БПЛА - РИА Новости, 13.08.2025

В Волгограде саперы завершили работы в доме, на который упали обломки БПЛА

Саперы завершили ликвидацию последствий падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Волгограде, жильцы возвращаются в квартиры, сообщает администрация... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T09:27:00+03:00

2025-08-13T09:27:00+03:00

2025-08-13T09:33:00+03:00

волгоград

происшествия

волгоградская область

андрей бочаров

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028605467_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_241768e87b6bdc3fc3fe83b14a370992.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Саперы завершили ликвидацию последствий падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Волгограде, жильцы возвращаются в квартиры, сообщает администрация города.Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражали массированную атаку беспилотников в Волгоградской области, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, жильцов эвакуировали.По данным горадминистрации, 14 жильцов находились в пункте временного размещения, для них на территории ПВР было организованы спальные места и горячее питание."На территории МКД по ул. Ополченской саперами завершены работы по ликвидации последствий падения обломков БПЛА. В связи с окончанием оперативных мероприятий жильцы жилого дома возвращаются в свои квартиры", - говорится в сообщении в Telegram.

https://ria.ru/20250813/dnr-2034927545.html

https://ria.ru/20250813/vsu-2034926716.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, telegram