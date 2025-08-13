Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде саперы завершили работы в доме, на который упали обломки БПЛА
09:27 13.08.2025
В Волгограде саперы завершили работы в доме, на который упали обломки БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Саперы завершили ликвидацию последствий падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Волгограде, жильцы возвращаются в квартиры, сообщает администрация города.Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражали массированную атаку беспилотников в Волгоградской области, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, жильцов эвакуировали.По данным горадминистрации, 14 жильцов находились в пункте временного размещения, для них на территории ПВР было организованы спальные места и горячее питание."На территории МКД по ул. Ополченской саперами завершены работы по ликвидации последствий падения обломков БПЛА. В связи с окончанием оперативных мероприятий жильцы жилого дома возвращаются в свои квартиры", - говорится в сообщении в Telegram.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Саперы завершили ликвидацию последствий падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Волгограде, жильцы возвращаются в квартиры, сообщает администрация города.
Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражали массированную атаку беспилотников в Волгоградской области, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, жильцов эвакуировали.
По данным горадминистрации, 14 жильцов находились в пункте временного размещения, для них на территории ПВР было организованы спальные места и горячее питание.
"На территории МКД по ул. Ополченской саперами завершены работы по ликвидации последствий падения обломков БПЛА. В связи с окончанием оперативных мероприятий жильцы жилого дома возвращаются в свои квартиры", - говорится в сообщении в Telegram.
