https://ria.ru/20250813/bpla-2034929381.html
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.08.2025
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T07:38:00+03:00
2025-08-13T07:38:00+03:00
2025-08-13T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
азовское море
ростовская область
краснодарский край
юрий слюсарь
безопасность
вооруженные силы украины
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — указали в ведомстве.Российские бойцы сбили:В Краснодарском крае обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель". Никто не пострадал.В Волгограде фрагменты беспилотника рухнули на крышу 16-этажного жилого дома. Жителей эвакуировали для обследования здания саперами. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250813/dnr-2034927545.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азовское море
ростовская область
краснодарский край
брянская область
волгоградская область
белгородская область
воронежская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, ростовская область, краснодарский край, юрий слюсарь , безопасность, вооруженные силы украины, брянская область, волгоградская область, белгородская область, воронежская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Ростовская область, Краснодарский край, Юрий Слюсарь , Безопасность, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Волгоградская область, Белгородская область, Воронежская область, Республика Крым