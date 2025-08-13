https://ria.ru/20250813/bpla-2034929381.html

ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников

ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.08.2025

ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T07:38:00+03:00

2025-08-13T07:38:00+03:00

2025-08-13T08:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

азовское море

ростовская область

краснодарский край

юрий слюсарь

безопасность

вооруженные силы украины

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — указали в ведомстве.Российские бойцы сбили:В Краснодарском крае обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель". Никто не пострадал.В Волгограде фрагменты беспилотника рухнули на крышу 16-этажного жилого дома. Жителей эвакуировали для обследования здания саперами. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250813/dnr-2034927545.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

азовское море

ростовская область

краснодарский край

брянская область

волгоградская область

белгородская область

воронежская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азовское море, ростовская область, краснодарский край, юрий слюсарь , безопасность, вооруженные силы украины, брянская область, волгоградская область, белгородская область, воронежская область, республика крым