Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 13.08.2025 (обновлено: 08:00 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/bpla-2034929381.html
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.08.2025
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T07:38:00+03:00
2025-08-13T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
азовское море
ростовская область
краснодарский край
юрий слюсарь
безопасность
вооруженные силы украины
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — указали в ведомстве.Российские бойцы сбили:В Краснодарском крае обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель". Никто не пострадал.В Волгограде фрагменты беспилотника рухнули на крышу 16-этажного жилого дома. Жителей эвакуировали для обследования здания саперами. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250813/dnr-2034927545.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азовское море
ростовская область
краснодарский край
брянская область
волгоградская область
белгородская область
воронежская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азовское море, ростовская область, краснодарский край, юрий слюсарь , безопасность, вооруженные силы украины, брянская область, волгоградская область, белгородская область, воронежская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Ростовская область, Краснодарский край, Юрий Слюсарь , Безопасность, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Волгоградская область, Белгородская область, Воронежская область, Республика Крым

ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — указали в ведомстве.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Константиновском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
07:05
Российские бойцы сбили:
  • 15 БПЛА — в Брянской области;
  • 11 — в Волгоградской;
  • семь — в Ростовской;
  • пять — в Краснодарском крае;
  • по два — в Белгородской и Воронежской областях, а также в Крыму и над акваторией Азовского моря.
В Краснодарском крае обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель". Никто не пострадал.
В Волгограде фрагменты беспилотника рухнули на крышу 16-этажного жилого дома. Жителей эвакуировали для обследования здания саперами. Пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАзовское мореРостовская областьКраснодарский крайЮрий СлюсарьБезопасностьВооруженные силы УкраиныБрянская областьВолгоградская областьБелгородская областьВоронежская областьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала