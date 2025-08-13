https://ria.ru/20250813/bespilotniki-2034914128.html

Обломки БПЛА упали на крышу дома в Волгограде

Обломки БПЛА упали на крышу дома в Волгограде - РИА Новости, 13.08.2025

Обломки БПЛА упали на крышу дома в Волгограде

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, сообщил... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T02:42:00+03:00

2025-08-13T02:42:00+03:00

2025-08-13T05:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоградская область

волгоград

происшествия

андрей бочаров

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отрабатывают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. По состоянию на 2.30 пострадавших и повреждений объектов нет", — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.В Тракторозаводском районе Волгограда на улице Ополченской обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома. Жильцов дома эвакуируют из-за необходимости обследования обломков саперами.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250813/vsu-2034913958.html

волгоградская область

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоградская область, волгоград, происшествия, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)