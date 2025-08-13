Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА упали на крышу дома в Волгограде
Специальная военная операция на Украине
 
02:42 13.08.2025 (обновлено: 05:40 13.08.2025)
Обломки БПЛА упали на крышу дома в Волгограде
Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, сообщил... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отрабатывают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. По состоянию на 2.30 пострадавших и повреждений объектов нет", — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.В Тракторозаводском районе Волгограда на улице Ополченской обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома. Жильцов дома эвакуируют из-за необходимости обследования обломков саперами.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отрабатывают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. По состоянию на 2.30 пострадавших и повреждений объектов нет", — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.
В Тракторозаводском районе Волгограда на улице Ополченской обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома. Жильцов дома эвакуируют из-за необходимости обследования обломков саперами.
Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
При атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница
02:40
 
