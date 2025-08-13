Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому нечего делать на Аляске, заявили на Украине - РИА Новости, 13.08.2025
10:00 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/alyaska-2034940939.html
Зеленскому нечего делать на Аляске, заявили на Украине
Зеленскому нечего делать на Аляске, заявили на Украине - РИА Новости, 13.08.2025
Зеленскому нечего делать на Аляске, заявили на Украине
Европа пытается протолкнуть Владимира Зеленского на встречу лидеров России и США на Аляске, но ему там нечего делать, от него ничего не зависит, считает... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:00:00+03:00
2025-08-13T10:00:00+03:00
в мире
аляска
россия
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
фридрих мерц
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_0:231:2221:1480_1920x0_80_0_0_fa2363492b98d2c95472b7bf9d65455c.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Европа пытается протолкнуть Владимира Зеленского на встречу лидеров России и США на Аляске, но ему там нечего делать, от него ничего не зависит, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что российский и американский лидеры встретятся на Аляске 15 августа. Трамп заявил, что свяжется с Зеленским и европейскими лидерами после своего саммита с Путиным. "Европа упорно продолжает пропихивать Зеленского на Аляску и делать заявления, далекие от реальности… Что может там делать нелегитимный, если туда попадет? Скулить, как брошенный пес? Упасть в истерике на спину и дрыгать ногами? Клянчить денег? Сыграть без штанов на рояле? Дело не только в том, что Зеленский невменяемый, а еще и в том, что он провалил, проиграл все, и от него совершенно ничего уже не зависит", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, у Зеленского нет своего мнения, он "просто флюгер", который слушает бредовые идеи из Лондона, Брюсселя, Берлина, Парижа и Оттавы. "На Аляске будет обсуждаться реальная война между коллективным Западом и Россией. При чем тут трагичный клоун? Понятно желание других политических клоунов засунуть его в переговорный процесс и устроить цирк. Но мир этим кровавым цирком за столько лет сыт по горло, пора заканчивать. Но часть западных политических циркачей еще хочет затянуть представление, не желая уходить с арены в ожидании аплодисментов", - добавил Медведчук. Канцлер Германии Фридрих Мерц 10 августа выразил надежду на то, что в предстоящей встрече на Аляске будет участвовать Владимир Зеленский. Ранее резидент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Зеленским заявил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев, а европейцы станут необходимой стороной решения, так как речь идет об их безопасности. Он также в очередной раз повторил, что Франция, Британия и Германия намерены продолжать поддержку Украины в рамках "коалиции желающих". Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
в мире, аляска, россия, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, фридрих мерц, оппозиционная платформа - за жизнь, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Фридрих Мерц, Оппозиционная платформа - За жизнь, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленскому нечего делать на Аляске, заявили на Украине

Медведчук: Зеленскому нечего делать на Аляске, от него ничего не зависит

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Европа пытается протолкнуть Владимира Зеленского на встречу лидеров России и США на Аляске, но ему там нечего делать, от него ничего не зависит, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что российский и американский лидеры встретятся на Аляске 15 августа. Трамп заявил, что свяжется с Зеленским и европейскими лидерами после своего саммита с Путиным.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В США рассказали о тайном госте саммита на Аляске
04:21
"Европа упорно продолжает пропихивать Зеленского на Аляску и делать заявления, далекие от реальности… Что может там делать нелегитимный, если туда попадет? Скулить, как брошенный пес? Упасть в истерике на спину и дрыгать ногами? Клянчить денег? Сыграть без штанов на рояле? Дело не только в том, что Зеленский невменяемый, а еще и в том, что он провалил, проиграл все, и от него совершенно ничего уже не зависит", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, у Зеленского нет своего мнения, он "просто флюгер", который слушает бредовые идеи из Лондона, Брюсселя, Берлина, Парижа и Оттавы.
"На Аляске будет обсуждаться реальная война между коллективным Западом и Россией. При чем тут трагичный клоун? Понятно желание других политических клоунов засунуть его в переговорный процесс и устроить цирк. Но мир этим кровавым цирком за столько лет сыт по горло, пора заканчивать. Но часть западных политических циркачей еще хочет затянуть представление, не желая уходить с арены в ожидании аплодисментов", - добавил Медведчук.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 10 августа выразил надежду на то, что в предстоящей встрече на Аляске будет участвовать Владимир Зеленский. Ранее резидент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Зеленским заявил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев, а европейцы станут необходимой стороной решения, так как речь идет об их безопасности. Он также в очередной раз повторил, что Франция, Британия и Германия намерены продолжать поддержку Украины в рамках "коалиции желающих".
Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Окончание СВО всех удивит: у России появился неубиваемый козырь
08:00
 
В миреАляскаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукФридрих МерцОппозиционная платформа - За жизньВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
