Зеленскому нечего делать на Аляске, заявили на Украине

Медведчук: Зеленскому нечего делать на Аляске, от него ничего не зависит
Владимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Европа пытается протолкнуть Владимира Зеленского на встречу лидеров России и США на Аляске, но ему там нечего делать, от него ничего не зависит, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Европа упорно продолжает пропихивать Зеленского на Аляску и делать заявления, далекие от реальности… Что может там делать нелегитимный, если туда попадет? Скулить, как брошенный пес? Упасть в истерике на спину и дрыгать ногами? Клянчить денег? Сыграть без штанов на рояле? Дело не только в том, что Зеленский невменяемый, а еще и в том, что он провалил, проиграл все, и от него совершенно ничего уже не зависит", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
"На Аляске будет обсуждаться реальная война между коллективным Западом и Россией. При чем тут трагичный клоун? Понятно желание других политических клоунов засунуть его в переговорный процесс и устроить цирк. Но мир этим кровавым цирком за столько лет сыт по горло, пора заканчивать. Но часть западных политических циркачей еще хочет затянуть представление, не желая уходить с арены в ожидании аплодисментов", - добавил Медведчук.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 10 августа выразил надежду на то, что в предстоящей встрече на Аляске будет участвовать Владимир Зеленский. Ранее резидент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Зеленским заявил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев, а европейцы станут необходимой стороной решения, так как речь идет об их безопасности. Он также в очередной раз повторил, что Франция, Британия и Германия намерены продолжать поддержку Украины в рамках "коалиции желающих".
Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.