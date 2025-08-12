https://ria.ru/20250812/vstrecha-2034766566.html

В Совфеде заявили о панике на Украине из-за встречи Путина и Трампа

В Совфеде заявили о панике на Украине из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025

В Совфеде заявили о панике на Украине из-за встречи Путина и Трампа

Руководство Украины находится в панике в связи с предстоящей встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил первый зампред... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Руководство Украины находится в панике в связи с предстоящей встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Кремль и Белый дом на прошлой неделе объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "Я думаю, что руководство Украины в небольшой панике. Правда, они это скрывают, пытаются показать, что они являются лидерами русофобского мира на переднем крае борьбы с Россией. Тем не менее, получается у них это очень плохо", - сказал Джабаров в эфире Р-24. Сенатор отметил, что и Владимир Зеленский, и его "покровители на Западе" ведут себя просто неприлично. "Так навязывать Зеленского на переговоры Трампа и Путина просто неприлично... Есть такая у нас известная поговорка в отношении незваного гостя. Так, незваный гость, мне кажется, лучше Зеленского", - констатировал парламентарий. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

