В Совфеде заявили о панике на Украине из-за встречи Путина и Трампа
12:23 12.08.2025
В Совфеде заявили о панике на Украине из-за встречи Путина и Трампа
россия
украина
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
совет федерации рф
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Руководство Украины находится в панике в связи с предстоящей встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Кремль и Белый дом на прошлой неделе объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "Я думаю, что руководство Украины в небольшой панике. Правда, они это скрывают, пытаются показать, что они являются лидерами русофобского мира на переднем крае борьбы с Россией. Тем не менее, получается у них это очень плохо", - сказал Джабаров в эфире Р-24. Сенатор отметил, что и Владимир Зеленский, и его "покровители на Западе" ведут себя просто неприлично. "Так навязывать Зеленского на переговоры Трампа и Путина просто неприлично... Есть такая у нас известная поговорка в отношении незваного гостя. Так, незваный гость, мне кажется, лучше Зеленского", - констатировал парламентарий. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
2025
россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, совет федерации рф, встреча путина и трампа на аляске
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Руководство Украины находится в панике в связи с предстоящей встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Кремль и Белый дом на прошлой неделе объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
"Я думаю, что руководство Украины в небольшой панике. Правда, они это скрывают, пытаются показать, что они являются лидерами русофобского мира на переднем крае борьбы с Россией. Тем не менее, получается у них это очень плохо", - сказал Джабаров в эфире Р-24.
Сенатор отметил, что и Владимир Зеленский, и его "покровители на Западе" ведут себя просто неприлично.
"Так навязывать Зеленского на переговоры Трампа и Путина просто неприлично... Есть такая у нас известная поговорка в отношении незваного гостя. Так, незваный гость, мне кажется, лучше Зеленского", - констатировал парламентарий.
Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
СМИ назвали причину резкой смены позиции Зеленского по территориям
