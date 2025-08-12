https://ria.ru/20250812/tramp-2034696830.html

"Все кончено": в Киеве высказались после слов Трампа о саммите на Аляске

2025-08-12T01:49:00+03:00

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от приглашения Владимира Зеленского на встречу на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным из-за маргинального статуса главы киевского режима, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."С Зеленским все кончено. Он уже маргинализирован и в его биографии поставлена точка. С ним никто не собирается там (На Аляске. — Прим. Ред.) разговаривать. Его там никто не ждет", — сказал он.Дубинский призвал главу киевского режима обратить внимание на реальное положение дел и перестать затягивать мирный процесс своими резкими высказываниями."Зеленскому пора очнуться и понять, что его использовали", — сыронизировал депутат.По мнению Дубинского, американцы будут всеми силами добиваться, чтобы Украина пошла на любую сделку, которую согласуют между собой Трамп и Путин. У Зеленского не останется иного выбора, кроме как подчиниться, уверен он."И после этой сделки он (Зеленский. — Прим. Ред) будет политически уничтожен", — подытожил парламентарий.Вчера американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в понедельник не подтвердил намерение приглашать Владимира Зеленского на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.

