https://ria.ru/20250812/rossija-2034761014.html

Россия не приемлет торг в отношении новых регионов и Крыма, заявил сенатор

Россия не приемлет торг в отношении новых регионов и Крыма, заявил сенатор - РИА Новости, 12.08.2025

Россия не приемлет торг в отношении новых регионов и Крыма, заявил сенатор

Россия не приемлет торг в отношении четырех новых регионов и Крыма, которые являются законными землями страны в соответствии с Конституцией, заявил первый... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:04:00+03:00

2025-08-12T12:04:00+03:00

2025-08-12T12:04:00+03:00

россия

республика крым

сша

владимир джабаров

владимир путин

дональд трамп

совет федерации рф

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия не приемлет торг в отношении четырех новых регионов и Крыма, которые являются законными землями страны в соответствии с Конституцией, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Торг неуместен в отношении тех территорий, которые, согласно нашей Конституции, являются законной территорией Российской Федерации. То есть все четыре новых региона, а также давно вошедший в состав России Крым - это наши конституционные земли, конституционные территории. И торговаться по этому вопросу с американцами, тем более с украинцами, не будет", - сказал Джабаров эфире телеканала "Россия 24". При этом сенатор подчеркнул, что любой обмен по землям следует решать "на очень высоком уровне". "У нашего президента есть абсолютно чёткая политическая линия. Он достаточно опытный политик, и он знает, как вести такие переговоры. Мы в этом не сомневаемся", - добавил парламентарий. Джабаров также напомнил, что Россия не приемлет членство Украины в НАТО, украинское государство должно сохранить внеблоковый статус. "Если это не будет выполнено, то я думаю, что Украине нечего рассчитывать на какой-то хороший выход из создавшейся ситуации", - сказал политик. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034748600.html

https://ria.ru/20250812/ukraina-2034629879.html

россия

республика крым

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, сша, владимир джабаров, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, нато