Рейтинг@Mail.ru
Россия не приемлет торг в отношении новых регионов и Крыма, заявил сенатор - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/rossija-2034761014.html
Россия не приемлет торг в отношении новых регионов и Крыма, заявил сенатор
Россия не приемлет торг в отношении новых регионов и Крыма, заявил сенатор - РИА Новости, 12.08.2025
Россия не приемлет торг в отношении новых регионов и Крыма, заявил сенатор
Россия не приемлет торг в отношении четырех новых регионов и Крыма, которые являются законными землями страны в соответствии с Конституцией, заявил первый... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:04:00+03:00
2025-08-12T12:04:00+03:00
россия
республика крым
сша
владимир джабаров
владимир путин
дональд трамп
совет федерации рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия не приемлет торг в отношении четырех новых регионов и Крыма, которые являются законными землями страны в соответствии с Конституцией, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Торг неуместен в отношении тех территорий, которые, согласно нашей Конституции, являются законной территорией Российской Федерации. То есть все четыре новых региона, а также давно вошедший в состав России Крым - это наши конституционные земли, конституционные территории. И торговаться по этому вопросу с американцами, тем более с украинцами, не будет", - сказал Джабаров эфире телеканала "Россия 24". При этом сенатор подчеркнул, что любой обмен по землям следует решать "на очень высоком уровне". "У нашего президента есть абсолютно чёткая политическая линия. Он достаточно опытный политик, и он знает, как вести такие переговоры. Мы в этом не сомневаемся", - добавил парламентарий. Джабаров также напомнил, что Россия не приемлет членство Украины в НАТО, украинское государство должно сохранить внеблоковый статус. "Если это не будет выполнено, то я думаю, что Украине нечего рассчитывать на какой-то хороший выход из создавшейся ситуации", - сказал политик. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034748600.html
https://ria.ru/20250812/ukraina-2034629879.html
россия
республика крым
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, сша, владимир джабаров, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, нато
Россия, Республика Крым, США, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, НАТО
Россия не приемлет торг в отношении новых регионов и Крыма, заявил сенатор

Джабаров: Россия не приемлет торг в отношении своих конституционных территорий

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия не приемлет торг в отношении четырех новых регионов и Крыма, которые являются законными землями страны в соответствии с Конституцией, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
СМИ назвали причину резкой смены позиции Зеленского по территориям
11:16
"Торг неуместен в отношении тех территорий, которые, согласно нашей Конституции, являются законной территорией Российской Федерации. То есть все четыре новых региона, а также давно вошедший в состав России Крым - это наши конституционные земли, конституционные территории. И торговаться по этому вопросу с американцами, тем более с украинцами, не будет", - сказал Джабаров эфире телеканала "Россия 24".
При этом сенатор подчеркнул, что любой обмен по землям следует решать "на очень высоком уровне".
"У нашего президента есть абсолютно чёткая политическая линия. Он достаточно опытный политик, и он знает, как вести такие переговоры. Мы в этом не сомневаемся", - добавил парламентарий.
Джабаров также напомнил, что Россия не приемлет членство Украины в НАТО, украинское государство должно сохранить внеблоковый статус.
"Если это не будет выполнено, то я думаю, что Украине нечего рассчитывать на какой-то хороший выход из создавшейся ситуации", - сказал политик.
Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Союзники уже не спасут": Зеленский подцепил "аляскинскую лихорадку"
08:00
 
РоссияРеспублика КрымСШАВладимир ДжабаровВладимир ПутинДональд ТрампСовет Федерации РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала