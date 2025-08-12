https://ria.ru/20250812/pevitsy-2031491909.html

Где сейчас королевы дискотек 90-х: что стало с культовыми певицами

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.

Где сейчас королевы дискотек 90-х: что стало с культовыми певицами

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Их голоса звучали из каждого магнитофона, под их хиты танцевала вся страна. Девяностые подарили нам целую плеяду ярких звезд, которые определили лицо эпохи. Но что стало с этими женщинами спустя тридцать лет? Кто из них до сих пор собирает аншлаги, а кто навсегда исчез из публичного пространства?Алиса МонСветлана Безух из сибирской Слюдянки стала звездой благодаря песне "Подорожник-трава". Выступление на "Песне-1988" принесло ей всесоюзную славу, но семейные проблемы заставили надолго исчезнуть с эстрады.Второе дыхание пришло в 1997-м с хитом "Алмаз" — клип снимали в Майами, певица катается на яхте, живет красиво. Но это был последний всплеск популярности.Сейчас Алисе Мон 60 лет. Живет в Москве с сыном, изредка выступает в ночных клубах и ресторанах. Недавно планировался концерт в Минске — значит, о ней еще помнят.Татьяна ОвсиенкоБывшая солистка "Миража" в девяностых выдала целую серию хитов: "Капитан", "Морозов", "Дальнобойщик". Песню про дальнобойщика посвятила отцу — трогательная деталь за бравадным образом."Колечко" принесло "Золотой граммофон" в 1997-м. Была замужем за продюсером Владимиром Дубовицким, затем 17 лет встречалась с предпринимателем Александром Меркуловым.В свои 58 лет продолжает выступать — в основном в барах и клубах.Татьяна БулановаГолос девяностых, который пел о несчастной любви. "Не плачь", "Мой ненаглядный", "Ясный мой свет" — под эти песни плакала вся страна. Начинала в группе "Летний сад", но именно сольная карьера принесла настоящую славу.Личная жизнь бурная: три брака, двое сыновей. Сейчас замужем за бизнесменом Валерием Рудневым, который младше на 19 лет.В начале 2020-х произошло неожиданное: хиты Булановой обрели вторую жизнь и сделали ее кумиром зумеров! Молодежь массово слушает ее хиты, билеты на концерты разлетаются мгновенно. За выступление берет от миллиона до двух миллионов рублей.Катя ЛельЕкатерина Чупринина из Нальчика стала Катей Лель — в честь персонажа из "Снегурочки". "Муси-пуси", "Мой мармеладный", "Долетай" — хиты начала двухтысячных, которые сводили с ума.Работала с Максимом Фадеевым, получила несколько "Золотых граммофонов". Но прославилась не только музыкой — рассказы о встречах с НЛО и "похищения зубов" сделали ее героиней в медийном поле.В ноябре 2023 года стало известно, что Катя Лель развелась с мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым, после 15 лет брака. Есть дочь Эмилия, родившаяся в 2009 году.В феврале 2024-го получила звание заслуженной артистки России. В свои 50 лет продолжает выступать, хотя о контактах с инопланетянами говорит реже.Лариса ЧерниковаКурская красавица покорила девяностые композициями "Одинокий волк" и "Влюбленный самолет". Стиль техно был тогда в моде, а Лариса стала его лицом в России.Дважды была замужем, первый муж трагически погиб. После второго замужества с американцем больше десяти лет жила в США, растила сына. Развелась с мужем, смело пошла на материнство второй раз — уже без мужа, но с помощью медицины.Начиная с 2016-го стала возвращаться на российское телевидение. В 2023-м заявила о желании вернуться в Россию. Сейчас 50 лет, участвует в сборных концертах.Алена АпинаИз "Комбинации" в сольные звезды — Алена прошла этот путь блестяще. "Ксюша", "Леха", "Электричка", "Узелки" — хиты, которые до сих пор знает каждый.Муж Александр Иратов был не только продюсером, но и главной любовью. Дочь Ксения появилась через суррогатное материнство — долгожданный ребенок после многих неудачных попыток.В свои 60 лет заслуженная артистка России продолжает гастрольную деятельность. Недавно выпустила провокационный клип "Близость", который вызвал бурные обсуждения.Лика СтарЛика Павлова стала пионером — первой в России девушкой-диджеем. Начинала как Лика MC, экспериментировала с рэпом, потом стала Lika Star. "Пусть пройдет дождь" с клипом Федора Бондарчука попал в ротацию MTV — прорыв!"Одинокая луна" стала визитной карточкой певицы. Но парадокс — "Золотой граммофон" за эту песню вручили только в 2020-м, спустя четверть века!После развода с бизнесменом Алексеем Мамонтовым переехала в Италию к мужу-предпринимателю. Сейчас 52 года, живет на Сардинии, изредка выступает в камерных залах.Наталья ВетлицкаяДо сольной карьеры успела поработать везде — в оркестре Дунаевского, группах "Рондо" и "Мираж". В 18 лет вышла замуж за музыканта Павла Смеяна — ранний брак, как было принято."Посмотри в глаза" и "Раба любви" — альбомы, которые сделали ее звездой девяностых. Голос узнаваемый, образ яркий, успех оглушительный.В 2012-м переехала в испанскую Дению, работала дизайнером интерьеров. Четыре брака, самый короткий — девять дней с Евгением Белоусовым. Дочь Ульяна родилась в 2004-м, когда певице было 40. Сейчас 60 лет, живет тихо, в соцсетях не активна.Марина Хлебникова"Чашка кофею" — песня, которая сделала Марину звездой. Окончила институт Гнесиных, была профессионально подготовлена, но прославилась именно этой композицией 1997 года.Альбом с тем же названием, потом "Фотоальбом", "Солнышко мое, вставай!" — пыталась повторить успех, но магия первого хита больше не повторилась.Была замужем за Михаилом Майданичем, гендиректором "Граммофон рекордс", родила дочь Доминику. В 2004-м получила звание заслуженной артистки России. Сейчас 59 лет, выступает на корпоративах, где главным хитом остается та самая "Чашка кофею".Лада ДэнсЛада Волкова из Калининграда считалась одной из самых красивых звезд эстрады. "Жить нужно в кайф" — девиз, под которым жила вся эпоха.Дуэт со Львом Лещенко "Ни к чему, ни к чему" показал универсальность певицы. Успешно снималась в кино, играла в "Бальзаковском возрасте".В 2023-м участвовала в шоу "Маска" на НТВ и заняла третье место. Сейчас 58 лет, восстанавливается после серьезного ДТП, но продолжает выступать.Ирина СалтыковаГлавная красавица российской эстрады девяностых. "Серые глаза", "Бай-бай", "Голубые глазки" — хиты, под которые влюблялась вся страна. Провокационные клипы не допускались на телевидение из-за "излишней эротичности".Снялась в культовом "Брате-2" — сыграла саму себя. Была замужем за Виктором Салтыковым, есть дочь.В свои 59 лет не афиширует личную жизнь. Продолжает давать концерты, погружающие в атмосферу ушедших девяностых.ЛиндаСовместная работа Светланы Гейман с Максимом Фадеевым подарила миру хит "Ворона" и одноименный альбом 1996 года. Загадочный образ, необычная подача — Линда была не похожа на других.После разрыва с Фадеевым популярность пошла на спад. Продолжала заниматься музыкой, но уже для узкого круга поклонников.Сейчас Линде 48 лет, она по-прежнему выступает, в основном на клубной сцене. Вопреки расхожему мнению, ее творческая активность не угасла: после альбома "ДНК Мира" (2020) певица выпустила еще два полноформатных релиза — "Галактика" (2023) и "Я в состоянии" (2024).

