https://ria.ru/20250513/lel-2016723676.html

"Водолазы не нашли тело": ужасная трагедия в семье Кати Лель

"Водолазы не нашли тело": ужасная трагедия в семье Кати Лель - РИА Новости, 13.05.2025

"Водолазы не нашли тело": ужасная трагедия в семье Кати Лель

Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: бывший муж известной российской певицы Кати Лель бесследно исчез на Лазурном берегу Франции. Поиски ведутся уже больше... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:22:00+03:00

2025-05-13T17:22:00+03:00

2025-05-13T17:22:00+03:00

шоубиз

ницца

франция

катя лель

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: бывший муж известной российской певицы Кати Лель бесследно исчез на Лазурном берегу Франции. Поиски ведутся уже больше месяца, но тело так и не найдено. Что скрывается за внезапным исчезновением — трагический несчастный случай или продуманный план? И почему французская полиция отрицает факт пропажи, а родственники утверждают обратное?Бесследное исчезновение в НиццеАпрельский день на Лазурном берегу обернулся кошмаром для семьи бизнесмена Игоря Кузнецова. Бывший супруг Кати Лель приехал в Ниццу для отдыха и встречи с деловым партнером, но внезапно перестал выходить на связь. Тревогу забили родственники, когда Кузнецов не ответил на звонки и сообщения после 17:00 по местному времени 13 апреля 2025 года."После развода с Катей Игорь ушел из публичного пространства. В апреле он находился в Ницце и, как говорят, утонул. Это случилось в середине месяца. Он действительно ни с кем не выходит на связь все это время. Его близкие не могут найти себе места от горя", — сообщили инсайдеры.Сама певица подтвердила информацию о пропаже экс-супруга, подчеркнув, что узнала об этом от друзей Кузнецова. "Он находился во Франции на встрече со знакомым. Мы не общались два года после развода, и я не интересовалась его жизнью. Теперь мы с его родными и друзьями находимся на связи и переживаем", — призналась Лель.Странное опровержение властейЗагадка исчезновения обрастает противоречиями. Сестра и директор Кати Лель — Ирина — сообщила, что водолазы искали тело бизнесмена, но не нашли. "Очень много слухов. Думали, что он утонул в море. Но водолазы искали и тела не нашли. Поиски продолжаются", — рассказала она.Шокирующий поворот произошел 8 мая, когда полиция Ниццы выступила с официальным опровержением. "Это фейк-ньюз. Водолазы не искали человека с таким именем. В списке пропавших без вести он не значится. Вот посмотрите фото: есть Кузнецов, но он другой", — заявил французский полицейский.Кому выгодно создавать информационный шум вокруг исчезновения бизнесмена? Кто распространяет противоречивые сведения и почему?Алкоголь и изменыВнезапное исчезновение Игоря Кузнецова нельзя рассматривать в отрыве от его личной истории. Брак с популярной певицей, продлившийся 15 лет, распался в конце 2023 года. Катя Лель больше не скрывает, что причиной разрыва стали проблемы супруга с алкоголем и постоянные измены.Бизнесмена не спасали ни статус успешного предпринимателя, ни красивая жена-звезда. Под воздействием алкоголя он, по словам певицы, полностью терял контроль над собой и регулярно флиртовал с другими женщинами.Артистка пыталась бороться с зависимостью мужа, но усложнялось все тем, что Кузнецов категорически отрицал наличие проблемы. После каждого срыва следовали обещания исправиться, которые никогда не выполнялись.Разговоры из туалетаПоведение бывшего супруга Кати Лель порой принимало абсурдные формы. Пикантным откровением певицы стали рассказы о телефонных разговорах мужа с любовницами прямо из туалета их общего дома."Когда он был в таком состоянии, терял контроль. И он начинал играть в телефоне с разными женщинами, вечная игра, понимаешь? И ты это слышишь. По ночам ты слышишь", — признавалась артистка.Ситуация приняла гротескный характер, когда Лель начала записывать эти разговоры на диктофон, чтобы позже предъявить доказательства мужу, который упорно отрицал факт флирта."Он думал, что никто его не слышал. И один текст со всеми, я его уже наизусть выучила. Это вечная игра. Он в этом кайфовал, развлекался", — вспоминала певица.Домогательства на глазах у дочериПоследней каплей для Кати Лель стали не измены мужа в ночных клубах, которые она однажды увидела на камерах видеонаблюдения, а шокирующее поведение в собственном доме.Певица с ужасом обнаружила, что Кузнецов приставал к домработницам прямо на глазах у их дочери Эмилии. Персонал долгое время молчал об этом, просто увольняясь без объяснения причин."В метре от ребенка. Пока я в другой комнате, он приставал, домогался. В том-то и дело. Зачем эта игра нужна? Для чего? Что за азарт такой?" — делилась артистка своими переживаниями.Ушел ни с чемРешение о разводе пришло к Кате Лель внезапно во время отдыха в спа-отеле в декабре 2023 года. Для Кузнецова это стало полной неожиданностью — по словам певицы, "он был уверен, что она никогда не сможет от него уйти".После расставания бизнесмен остался практически ни с чем благодаря брачному контракту. "Он ушел ни с чем, только со своими вещами, упакованными в коробки. Коробок двадцать собралось за все эти годы, что я покупала. Я сказала ему, что он — богатый жених, и все у него в порядке", — рассказывала артистка.Лель настолько боялась снова попасть под влияние манипулятора, который 15 лет "давил на жалость", что запретила любое общение с бывшим мужем, кроме как через адвоката.Тень сомненийБизнес Игоря Кузнецова в последние годы перед разводом переживал не лучшие времена. Морские грузоперевозки, торговля одеждой и обувью, управление караоке-клубом — все эти сферы приносили лишь эпизодический доход.Могло ли ухудшение финансового положения и развод с известной певицей подтолкнуть бизнесмена к отчаянным шагам? Некоторые близкие к семье источники допускают версию инсценировки пропажи.Противоречивые заявления французской полиции только усиливают подозрения. Почему официальные лица отрицают поиски Кузнецова, в то время как его семья уверяет обратное?Родные и друзья бизнесмена продолжают надеяться на благополучный исход, а Катя Лель не запрещает бывшему мужу видеться с их дочерью — если, конечно, он когда-нибудь найдется.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ницца, франция, катя лель