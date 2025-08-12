https://ria.ru/20250812/koreja-2034900290.html
В Южной Корее задержали жену экс-президента
В Южной Корее задержали жену экс-президента - РИА Новости, 12.08.2025
В Южной Корее задержали жену экс-президента
Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи, супруга экс-президента страны Юн Сок Ёля, задержана по обвинению в причастности к махинациям с ценными бумагами,... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи, супруга экс-президента страны Юн Сок Ёля, задержана по обвинению в причастности к махинациям с ценными бумагами, вмешательстве в выборы и получении взяток, передает агентство Рёнхап. Во вторник агентство Рёнхап передавало, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест Ким Кон Хи. "Бывшая первая леди Ким Кон Хи задержана по обвинениям в причастности к махинациям с акциями, вмешательстве в выборы и взяточничестве", - говорится в сообщении. В декабре 2024 года Юн Сок Ёль, занимавший на тот момент пост президента Южной Кореи, предпринял попытку введения чрезвычайного положения, после чего ему был объявлен импичмент. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля. Суд Сеула 10 июля выдал ордер на арест Юн Сок Ёля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу во второй раз. Изначально экс-президент был задержан 15 января, но освобожден в марте после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей.
В Южной Корее задержали жену экс-президента
