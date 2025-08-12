https://ria.ru/20250812/koreja-2034880232.html
В Южной Корее выдали ордер на арест супруги экс-президента
Суд в Южной Корее выдал ордер на арест Ким Кон Хи - супруги бывшего президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T19:13:00+03:00
2025-08-12T19:13:00+03:00
2025-08-12T19:14:00+03:00
в мире
южная корея
сеул
юн сок ель
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Суд в Южной Корее выдал ордер на арест Ким Кон Хи - супруги бывшего президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап. "Во вторник суд выдал ордер на арест бывшей первой леди Ким Кон Хи по обвинению в причастности к махинациям с ценными бумагами, вмешательстве в выборы и получении взяток", - говорится в материале агентства. В декабре 2024 года Юн Сок Ёль, занимавший на тот момент пост президента Южной Кореи, предпринял попытку введения чрезвычайного положения, после чего ему был объявлен импичмент. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля. Суд Сеула 10 июля выдал ордер на арест Юн Сок Ёля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу во второй раз. Изначально экс-президент был задержан 15 января, но освобожден в марте после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей.
южная корея
сеул
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Суд в Южной Корее выдал ордер на арест Ким Кон Хи - супруги бывшего президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап.
"Во вторник суд выдал ордер на арест бывшей первой леди Ким Кон Хи по обвинению в причастности к махинациям с ценными бумагами, вмешательстве в выборы и получении взяток", - говорится в материале агентства.
В декабре 2024 года Юн Сок Ёль, занимавший на тот момент пост президента Южной Кореи, предпринял попытку введения чрезвычайного положения, после чего ему был объявлен импичмент. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля.
Суд Сеула 10 июля выдал ордер на арест Юн Сок Ёля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу во второй раз. Изначально экс-президент был задержан 15 января, но освобожден в марте после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей.