https://ria.ru/20250812/koreja-2034880232.html

В Южной Корее выдали ордер на арест супруги экс-президента

В Южной Корее выдали ордер на арест супруги экс-президента - РИА Новости, 12.08.2025

В Южной Корее выдали ордер на арест супруги экс-президента

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест Ким Кон Хи - супруги бывшего президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T19:13:00+03:00

2025-08-12T19:13:00+03:00

2025-08-12T19:14:00+03:00

в мире

южная корея

сеул

юн сок ель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034879551_0:181:2998:1867_1920x0_80_0_0_886811c612daf0bc0ea9410b4b3b2a28.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Суд в Южной Корее выдал ордер на арест Ким Кон Хи - супруги бывшего президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап. "Во вторник суд выдал ордер на арест бывшей первой леди Ким Кон Хи по обвинению в причастности к махинациям с ценными бумагами, вмешательстве в выборы и получении взяток", - говорится в материале агентства. В декабре 2024 года Юн Сок Ёль, занимавший на тот момент пост президента Южной Кореи, предпринял попытку введения чрезвычайного положения, после чего ему был объявлен импичмент. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля. Суд Сеула 10 июля выдал ордер на арест Юн Сок Ёля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу во второй раз. Изначально экс-президент был задержан 15 января, но освобожден в марте после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей.

https://ria.ru/20250718/koreja-2030061534.html

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, сеул, юн сок ель