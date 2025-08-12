Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности принять саммит по Украине - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/erdogan-2034856083.html
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности принять саммит по Украине
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности принять саммит по Украине - РИА Новости, 12.08.2025
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности принять саммит по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары принять саммит по Украине. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:25:00+03:00
2025-08-12T17:25:00+03:00
в мире
украина
россия
турция
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017166777_0:267:3011:1961_1920x0_80_0_0_acd7fc29434bfc2ae0558611af65a2be.jpg
АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары принять саммит по Украине. Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским по просьбе украинской стороны. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и глобальные вопросы. "Президент Эрдоган выразил признательность за прогресс, достигнутый на прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, и выразил надежду на достижение значимых результатов по прекращению огня на пути к прочному миру в ходе следующих раундов. Президент заявил, что Турция готова принять у себя саммит на уровне лидеров, и что они считают, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях проложит путь к саммиту", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган также заявил о неизменной поддержке Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034845959.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017166777_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_be50d7ef82ca81249ae71f2b29158233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Россия, Турция, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности принять саммит по Украине

Эрдоган выразил надежду на достижение результатов в следующих раундов по Украине

© AP Photo / Turkish PresidencyРеджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Turkish Presidency
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары принять саммит по Украине.
Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским по просьбе украинской стороны. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и глобальные вопросы.
"Президент Эрдоган выразил признательность за прогресс, достигнутый на прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, и выразил надежду на достижение значимых результатов по прекращению огня на пути к прочному миру в ходе следующих раундов. Президент заявил, что Турция готова принять у себя саммит на уровне лидеров, и что они считают, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях проложит путь к саммиту", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган также заявил о неизменной поддержке Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Западе указали на ключевую деталь в заявлениях Зеленского
17:07
 
В миреУкраинаРоссияТурцияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала