Эрдоган заявил Зеленскому о готовности принять саммит по Украине
Эрдоган выразил надежду на достижение результатов в следующих раундов по Украине
© AP Photo / Turkish PresidencyРеджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
© AP Photo / Turkish Presidency
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары принять саммит по Украине.
"Президент Эрдоган выразил признательность за прогресс, достигнутый на прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, и выразил надежду на достижение значимых результатов по прекращению огня на пути к прочному миру в ходе следующих раундов. Президент заявил, что Турция готова принять у себя саммит на уровне лидеров, и что они считают, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях проложит путь к саммиту", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган также заявил о неизменной поддержке Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.