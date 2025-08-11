https://ria.ru/20250811/ukraina-2034620578.html

Экс-депутат Рады предупредил о возможной украинской провокации

Экс-депутат Рады предупредил о возможной украинской провокации - РИА Новости, 11.08.2025

Экс-депутат Рады предупредил о возможной украинской провокации

11.08.2025 - Власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита РФ-США на Аляске, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита РФ-США на Аляске, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "(От представителей США – ред.) уже прозвучало, что придется Зеленскому пойти на какие-то уступки территориальные, что-то подписать... В то же время европейцы и Киев говорят, что никаких уступок территориальных, плюс нужны гарантии в будущем, что Украина будет в НАТО. А это перечеркивает все, о чем договариваются Москва и Вашингтон. А это означает, что мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится "коллективный Борис Джонсон". То есть, если по классике, то надо ожидать какую-то провокацию. "Бучу-2", чтобы не допустить этой встречи, а тем более, чтобы она была результативной", - заявил Олейник. Он отметил, что представителей Западной Европы специально не зовут на Аляску именно потому, что они представляют партию войны и не хотят мира на Украине. "Поэтому зачем их приглашать? Они будут портить ситуацию и тот результат, который хотят достичь и Америка, и Россия", - отметил Олейник. Он обратил внимание, что, по сообщениям украинской прессы, Зеленский провел некое совещание с председателем СБУ Василием Малюком и руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) "О чем они говорили? Пока никто не знает. Но им надо что-то масштабное, чтобы было много крови. Или применение химического оружия. Или, например, чтобы кто-то атаковал ту же ядерную станцию. Чтобы привлекло внимание всех, и чтобы европейцы подхватили эту тему и начали обвинять Россию: мол, с кем вы хотите договориться", - сообщил он. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

