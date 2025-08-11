Рейтинг@Mail.ru
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о разговоре с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 11.08.2025 (обновлено: 12:29 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/turtsiya-2034554914.html
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о разговоре с Путиным
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о разговоре с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о разговоре с Путиным
Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации по вероятности телефонных переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T12:10:00+03:00
2025-08-11T12:29:00+03:00
турция
россия
аляска
в мире
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
АНКАРА, 11 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации по вероятности телефонных переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным до планируемой на 15 августа встречи Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.Эрдоган 24 июля анонсировал телефонные переговоры с лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине."Такой информацией не располагаем", - заявили РИА Новости по телефону в администрации на вопрос о том, вероятны ли телефонные переговоры турецкого и российского лидеров до саммита РФ-США на Аляске.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250811/milliyet-2034513699.html
https://ria.ru/20250811/aljaska-2034546442.html
турция
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, аляска, в мире, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп, владимир зеленский, сша
Турция, Россия, Аляска, В мире, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о разговоре с Путиным

Администрация Эрдогана не получала информации о переговорах по встрече США и РФ

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 11 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации по вероятности телефонных переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным до планируемой на 15 августа встречи Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
Эрдоган 24 июля анонсировал телефонные переговоры с лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Milliyet: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель
Вчера, 09:13
"Такой информацией не располагаем", - заявили РИА Новости по телефону в администрации на вопрос о том, вероятны ли телефонные переговоры турецкого и российского лидеров до саммита РФ-США на Аляске.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Матрешки в сувенирной лавке в центре Анкориджа на Аляске - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
На Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа продают матрешки
Вчера, 11:43
 
ТурцияРоссияАляскаВ миреВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на АляскеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала