В администрации Эрдогана ответили на вопрос о разговоре с Путиным

2025-08-11T12:10:00+03:00

2025-08-11T12:10:00+03:00

2025-08-11T12:29:00+03:00

АНКАРА, 11 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации по вероятности телефонных переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным до планируемой на 15 августа встречи Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.Эрдоган 24 июля анонсировал телефонные переговоры с лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине."Такой информацией не располагаем", - заявили РИА Новости по телефону в администрации на вопрос о том, вероятны ли телефонные переговоры турецкого и российского лидеров до саммита РФ-США на Аляске.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

