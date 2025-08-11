Рейтинг@Mail.ru
Пушков сравнил цели Трампа и евролибералов в украинском конфликте
20:47 11.08.2025
Пушков сравнил цели Трампа и евролибералов в украинском конфликте
Пушков сравнил цели Трампа и евролибералов в украинском конфликте
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Цели президента США Дональда Трампа в конфликте на Украине не идентичны целям евролибералов, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. &quot;У переговоров - своя логика, а цели Трампа в этом конфликте не идентичны целям евролибералов. Кроме того, Трамп уже указывал европейцам, что у них было три года, чтобы начать переговоры, но они ничего не сделали. Вместо этого они лишь разжигали конфликт&quot;, - написал политик в своем Telegram-канале.Сенатор отметил, что европейские лидеры "отчаянно стремятся" повлиять на предстоящие переговоры Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. "Теперь они видят свою задачу в том, чтобы договориться с Трампом о неких "красных линиях", за которые Трамп не выйдет в ходе переговоров. Наша оценка: даже если Трамп пойдет на обсуждение таких линий с европейцами, вряд ли он будет их жестко придерживаться", - констатировал парламентарий. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
алексей пушков
Пушков сравнил цели Трампа и евролибералов в украинском конфликте

Пушков: цели Трампа в украинском конфликте не совпадают с целями евролибералов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Цели президента США Дональда Трампа в конфликте на Украине не идентичны целям евролибералов, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"У переговоров - своя логика, а цели Трампа в этом конфликте не идентичны целям евролибералов. Кроме того, Трамп уже указывал европейцам, что у них было три года, чтобы начать переговоры, но они ничего не сделали. Вместо этого они лишь разжигали конфликт", - написал политик в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что европейские лидеры "отчаянно стремятся" повлиять на предстоящие переговоры Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Теперь они видят свою задачу в том, чтобы договориться с Трампом о неких "красных линиях", за которые Трамп не выйдет в ходе переговоров. Наша оценка: даже если Трамп пойдет на обсуждение таких линий с европейцами, вряд ли он будет их жестко придерживаться", - констатировал парламентарий.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
