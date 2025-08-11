https://ria.ru/20250811/migranty-2034521712.html

В Петербурге задержали шесть подозреваемых в легализации мигрантов

В Петербурге задержали шесть подозреваемых в легализации мигрантов

В Петербурге задержали шесть подозреваемых в легализации мигрантов

Петербургские полицейские задержали шесть человек по подозрению в незаконной легализации пяти тысяч мигрантов через взломанные "Госуслуги", сообщила... РИА Новости, 11.08.2025

происшествия

санкт-петербург

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Петербургские полицейские задержали шесть человек по подозрению в незаконной легализации пяти тысяч мигрантов через взломанные "Госуслуги", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк."Мои коллеги из Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых местных жителей. Они подозреваются в организации незаконной миграции", - написала Волк в Telegram-канале.По предварительным данным, с 2023 года злоумышленники занимались фиктивной регистрацией иностранцев. Они использовали аккаунты россиян на "Госуслугах", доступ к которым получили обманным путем.В ведомстве пояснили, что фигуранты, находясь в личном кабинете от имени владельца аккаунта, ставили на миграционный учет иностранцев. Регистрацию проводили по реальным адресам в разных регионах страны. Один аккаунт позволял зарегистрировать до 300 приезжих.Оперативники обнаружили около 100 взломанных аккаунтов, с помощью которых фиктивно ставили иностранцев на миграционный учет. Для поиска потенциальных клиентов фигуранты создали многочисленные Telegram-каналы, где рекламировали свои услуги. В общей сложности ими администрировалось порядка 350 Telegram-каналов подобного профиля. Кроме того, сообщники регулярно посещали места массового скопления иностранцев, где предлагали им помощь в урегулировании правового статуса. Стоимость услуги составляла порядка 3 тысяч рублей с человека."По оперативным данным, за 2,5 года злоумышленники легализовали не менее 5 тысяч мигрантов, заработав около 20 миллионов рублей", - уточнила Волк.Возбуждены уголовные дела по статьями 322.1 (Организация незаконной миграции) и 322.3 (Фиктивная постановка на учет иностранцев ) УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому – в виде запрета определенных действий, остальным – подписка о невыезде.

санкт-петербург

