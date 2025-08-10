Рейтинг@Mail.ru
"В ярости". Планы Киева и ЕС против саммита на Аляске поразили журналиста
Специальная военная операция на Украине
 
"В ярости". Планы Киева и ЕС против саммита на Аляске поразили журналиста
"В ярости". Планы Киева и ЕС против саммита на Аляске поразили журналиста
"В ярости". Планы Киева и ЕС против саммита на Аляске поразили журналиста
Европа и Украина, действуя под влиянием паники, хотят помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил ирландский журналист Чей Боуз
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Европа и Украина, действуя под влиянием паники, хотят помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."ЕС и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске", — написал он.Журналист также добавил, что, по сообщениям европейских источников, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится "в ярости" и намекает на "второе предательство" со стороны США после торговой сделки, в результате которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлины в размере 15 процентов.Ранее, в субботу, The Wall Street Journal со ссылкой на сведения от двух чиновников предупредила, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров президентов России и США. По данным источников издания, предложение выдвинули в Великобритании. План представили вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланникам Трампа Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
"В ярости". Планы Киева и ЕС против саммита на Аляске поразили журналиста

Журналист Боуз заявил о попытках Украины и ЕС сорвать саммит на Аляске

Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Европа и Украина, действуя под влиянием паники, хотят помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"ЕС и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске", — написал он.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе
10:49
10:49
Журналист также добавил, что, по сообщениям европейских источников, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится "в ярости" и намекает на "второе предательство" со стороны США после торговой сделки, в результате которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлины в размере 15 процентов.
Ранее, в субботу, The Wall Street Journal со ссылкой на сведения от двух чиновников предупредила, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров президентов России и США. По данным источников издания, предложение выдвинули в Великобритании. План представили вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланникам Трампа Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу.
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
На Западе раскрыли, что устроит Украина перед встречей Путина и Трампа
08:44
08:44
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Флаги России и США
СМИ считают, что встреча Путина и Трампа похожа на поражение Украины
03:41
03:41
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
