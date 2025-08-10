Лидеры Европы поддержали усилия Трампа по достижению мира на Украине
Лидеры ЕС перед саммитом на Аляске поддержали усилия Трампа по достижению мира
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидеры Европы перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия американского президента Дональда Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине, следует из совместного заявления.
Совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба опубликовано на сайте британского правительства.
"Мы приветствуем работу президента Трампа... по достижению справедливого и продолжительного мира и безопасности для Украины", - говорится в тексте.
"Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы... Имеющие смысл переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения боевых действий... Нынешняя линия соприкосновения должна быть начальной точкой переговоров", - отмечается в совместном заявлении.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.