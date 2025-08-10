Рейтинг@Mail.ru
Лидеры Европы поддержали усилия Трампа по достижению мира на Украине - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/tramp-2034384013.html
Лидеры Европы поддержали усилия Трампа по достижению мира на Украине
Лидеры Европы поддержали усилия Трампа по достижению мира на Украине - РИА Новости, 10.08.2025
Лидеры Европы поддержали усилия Трампа по достижению мира на Украине
Лидеры Европы перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия американского президента Дональда Трампа, нацеленные... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T01:44:00+03:00
2025-08-10T01:44:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
дональд трамп
владимир путин
эммануэль макрон
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидеры Европы перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия американского президента Дональда Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине, следует из совместного заявления. Совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба опубликовано на сайте британского правительства. "Мы приветствуем работу президента Трампа... по достижению справедливого и продолжительного мира и безопасности для Украины", - говорится в тексте. Согласно публикации, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ. "Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы... Имеющие смысл переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения боевых действий... Нынешняя линия соприкосновения должна быть начальной точкой переговоров", - отмечается в совместном заявлении. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034264948.html
https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034367770.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, еврокомиссия, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа — 2025
Лидеры Европы поддержали усилия Трампа по достижению мира на Украине

Лидеры ЕС перед саммитом на Аляске поддержали усилия Трампа по достижению мира

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидеры Европы перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия американского президента Дональда Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине, следует из совместного заявления.
Совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба опубликовано на сайте британского правительства.
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Наркотики не помогают": депутат Рады рассказал об истерике у Зеленского
Вчера, 01:15
"Мы приветствуем работу президента Трампа... по достижению справедливого и продолжительного мира и безопасности для Украины", - говорится в тексте.
Согласно публикации, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
"Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы... Имеющие смысл переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения боевых действий... Нынешняя линия соприкосновения должна быть начальной точкой переговоров", - отмечается в совместном заявлении.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Насекомое": британцы указали Зеленскому его место в переговорах по Украине
Вчера, 21:05
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинЭммануэль МакронЕврокомиссияВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала