https://ria.ru/20250810/rada-2034422953.html

Зеленскому выгодна война, заявил депутат Рады

Зеленскому выгодна война, заявил депутат Рады - РИА Новости, 10.08.2025

Зеленскому выгодна война, заявил депутат Рады

Владимир Зеленский сделает всё, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине, ему выгодна война, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T12:25:00+03:00

2025-08-10T12:25:00+03:00

2025-08-10T12:25:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4122cbb8c0205138918855ad18e87f9.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сделает всё, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине, ему выгодна война, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Зеленский сделает всё, чтобы сорвать мир, потому что война ему выгодна: он на ней зарабатывает и военными действиями оправдывает отсутствие выборов. США должны понять: необходима перезагрузка власти на Украине через выборы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Кроем того, он считает, что лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также руководство Еврокомиссии снова пытаются сорвать мирный процесс. "Глобалисты демонстрируют негативную субъектность: свое строить не умеют, но чужие мирные усилия ломают", - добавил Дубинский. Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия американского лидера, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

https://ria.ru/20250810/zakharova-2034420005.html

https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034391137.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины, еврокомиссия