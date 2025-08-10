Зеленскому выгодна война, заявил депутат Рады
Депутат Рады Дубинский: Зеленский сделает все, чтобы сорвать мир на Украине
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сделает всё, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине, ему выгодна война, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Зеленский сделает всё, чтобы сорвать мир, потому что война ему выгодна: он на ней зарабатывает и военными действиями оправдывает отсутствие выборов. США должны понять: необходима перезагрузка власти на Украине через выборы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Кроем того, он считает, что лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также руководство Еврокомиссии снова пытаются сорвать мирный процесс.
"Глобалисты демонстрируют негативную субъектность: свое строить не умеют, но чужие мирные усилия ломают", - добавил Дубинский.
Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия американского лидера, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.