https://ria.ru/20250810/es-2034462176.html

В Совфеде заявили, что ЕС и Киев не заинтересованы в переговорах на Аляске

В Совфеде заявили, что ЕС и Киев не заинтересованы в переговорах на Аляске - РИА Новости, 10.08.2025

В Совфеде заявили, что ЕС и Киев не заинтересованы в переговорах на Аляске

Евросоюз и Киев не заинтересованы в мирных договоренностях России и США по Украине, пытаясь создать как можно больше шума перед встречей президента РФ Владимира РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T19:30:00+03:00

2025-08-10T19:30:00+03:00

2025-08-10T19:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

аляска

григорий карасин

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Евросоюз и Киев не заинтересованы в мирных договоренностях России и США по Украине, пытаясь создать как можно больше шума перед встречей президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "И вновь к встрече на Аляске. Вокруг неё уже закружился разнопёрый хоровод суждений и призывов. Убеждён, что свой голос к этому добавят совещания в рамках Евросоюза и НАТО. "Коалиция желающих" быстро превратилась в "союз нежелающих". Уже созывает свой ЕСовский актив (глава евродипломатии Кая) Каллас", - написал Карасин в своем Telegram-канале. При этом главной целью европейских политиков стало создать как можно больше шума, "препятствующего достижению каких-либо конструктивных договорённостей по украинскому кризису", отметил политик. "Вал эмоций и восклицаний в предстоящие дни будет нарастать. Будем к этому готовы", - добавил он. Он напомнил, что Владимир Зеленский обзвонил уже большинство европейских столиц с главным призывом – "не поддаться на уловки русских". "Про что это? Да конечно же опять про членство в НАТО и поставки вооружений. Мирные договорённости нынешним властям в Киеве противопоказаны. Они их страшат. Мгновенно киевский режим превратится в неинтересного партнёра, да ещё с завышенными требованиями к самим европейским патронам", - написал Карасин. Кроме того, самого Зеленского дома уже спрашивают о многом, на что у того ответов нет - коррупция, усталость от призыва, неясность экономических перспектив, отметил сенатор. "Дата 15 августа может стать судьбоносной. Но торопиться не будем. Реальности современного мира уже доказали свою непредсказуемость", - заключил Карасин.

https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034460639.html

киев

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, аляска, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, нато, совет федерации рф, евросоюз