В Совфеде заявили, что ЕС и Киев не заинтересованы в переговорах на Аляске
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Евросоюз и Киев не заинтересованы в мирных договоренностях России и США по Украине, пытаясь создать как можно больше шума перед встречей президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"И вновь к встрече на Аляске. Вокруг неё уже закружился разнопёрый хоровод суждений и призывов. Убеждён, что свой голос к этому добавят совещания в рамках Евросоюза и НАТО. "Коалиция желающих" быстро превратилась в "союз нежелающих". Уже созывает свой ЕСовский актив (глава евродипломатии Кая) Каллас", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
При этом главной целью европейских политиков стало создать как можно больше шума, "препятствующего достижению каких-либо конструктивных договорённостей по украинскому кризису", отметил политик. "Вал эмоций и восклицаний в предстоящие дни будет нарастать. Будем к этому готовы", - добавил он.
Он напомнил, что Владимир Зеленский обзвонил уже большинство европейских столиц с главным призывом – "не поддаться на уловки русских". "Про что это? Да конечно же опять про членство в НАТО и поставки вооружений. Мирные договорённости нынешним властям в Киеве противопоказаны. Они их страшат. Мгновенно киевский режим превратится в неинтересного партнёра, да ещё с завышенными требованиями к самим европейским патронам", - написал Карасин.
Кроме того, самого Зеленского дома уже спрашивают о многом, на что у того ответов нет - коррупция, усталость от призыва, неясность экономических перспектив, отметил сенатор.
"Дата 15 августа может стать судьбоносной. Но торопиться не будем. Реальности современного мира уже доказали свою непредсказуемость", - заключил Карасин.