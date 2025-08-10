Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили, что ЕС и Киев не заинтересованы в переговорах на Аляске
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 10.08.2025 (обновлено: 19:31 10.08.2025)
В Совфеде заявили, что ЕС и Киев не заинтересованы в переговорах на Аляске
Евросоюз и Киев не заинтересованы в мирных договоренностях России и США по Украине, пытаясь создать как можно больше шума перед встречей президента РФ Владимира
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
аляска
григорий карасин
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Евросоюз и Киев не заинтересованы в мирных договоренностях России и США по Украине, пытаясь создать как можно больше шума перед встречей президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "И вновь к встрече на Аляске. Вокруг неё уже закружился разнопёрый хоровод суждений и призывов. Убеждён, что свой голос к этому добавят совещания в рамках Евросоюза и НАТО. "Коалиция желающих" быстро превратилась в "союз нежелающих". Уже созывает свой ЕСовский актив (глава евродипломатии Кая) Каллас", - написал Карасин в своем Telegram-канале. При этом главной целью европейских политиков стало создать как можно больше шума, "препятствующего достижению каких-либо конструктивных договорённостей по украинскому кризису", отметил политик. "Вал эмоций и восклицаний в предстоящие дни будет нарастать. Будем к этому готовы", - добавил он. Он напомнил, что Владимир Зеленский обзвонил уже большинство европейских столиц с главным призывом – "не поддаться на уловки русских". "Про что это? Да конечно же опять про членство в НАТО и поставки вооружений. Мирные договорённости нынешним властям в Киеве противопоказаны. Они их страшат. Мгновенно киевский режим превратится в неинтересного партнёра, да ещё с завышенными требованиями к самим европейским патронам", - написал Карасин. Кроме того, самого Зеленского дома уже спрашивают о многом, на что у того ответов нет - коррупция, усталость от призыва, неясность экономических перспектив, отметил сенатор. "Дата 15 августа может стать судьбоносной. Но торопиться не будем. Реальности современного мира уже доказали свою непредсказуемость", - заключил Карасин.
в мире, киев, россия, аляска, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, нато, совет федерации рф, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Аляска, Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Совет Федерации РФ, Евросоюз
Сенатор Карасин: ЕС и Киев пытаются создать шум перед встречей Путина и Трампа

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Евросоюз и Киев не заинтересованы в мирных договоренностях России и США по Украине, пытаясь создать как можно больше шума перед встречей президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"И вновь к встрече на Аляске. Вокруг неё уже закружился разнопёрый хоровод суждений и призывов. Убеждён, что свой голос к этому добавят совещания в рамках Евросоюза и НАТО. "Коалиция желающих" быстро превратилась в "союз нежелающих". Уже созывает свой ЕСовский актив (глава евродипломатии Кая) Каллас", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
При этом главной целью европейских политиков стало создать как можно больше шума, "препятствующего достижению каких-либо конструктивных договорённостей по украинскому кризису", отметил политик. "Вал эмоций и восклицаний в предстоящие дни будет нарастать. Будем к этому готовы", - добавил он.
Он напомнил, что Владимир Зеленский обзвонил уже большинство европейских столиц с главным призывом – "не поддаться на уловки русских". "Про что это? Да конечно же опять про членство в НАТО и поставки вооружений. Мирные договорённости нынешним властям в Киеве противопоказаны. Они их страшат. Мгновенно киевский режим превратится в неинтересного партнёра, да ещё с завышенными требованиями к самим европейским патронам", - написал Карасин.
Кроме того, самого Зеленского дома уже спрашивают о многом, на что у того ответов нет - коррупция, усталость от призыва, неясность экономических перспектив, отметил сенатор.
"Дата 15 августа может стать судьбоносной. Но торопиться не будем. Реальности современного мира уже доказали свою непредсказуемость", - заключил Карасин.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Президент Словакии заявил о важности встречи Путина и Трампа
Вчера, 19:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияАляскаГригорий КарасинВладимир ПутинДональд ТрампНАТОСовет Федерации РФЕвросоюз
 
 
