РАМТ выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова

РАМТ выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский академический молодежный театр (РАМТ) выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Юрия Бутусова, отметив, что он подарил театру спектакль "Сын", где говорят на искреннем языке чувств и экспрессии. Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей. "Трагически погиб Юрий Бутусов. Невозможно поверить... Ушел режиссер с безграничным воображением, настоящий художник, определивший стиль современного театра. Режиссер, подаривший РАМТу "Сына" - пронзительный, бьющий в самое сердце спектакль, где говорят на самом искреннем языке - экспрессии и чувств. Юрий Николаевич, спасибо за всё! Нам будет очень Вас не хватать. Скорбим", - говорится в сообщении. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.

