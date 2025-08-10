Рейтинг@Mail.ru
РАМТ выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/chp-2034437332.html
РАМТ выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова
РАМТ выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова - РИА Новости, 10.08.2025
РАМТ выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова
Российский академический молодежный театр (РАМТ) выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Юрия Бутусова, отметив, что он подарил театру спектакль... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T15:03:00+03:00
2025-08-10T15:03:00+03:00
болгария
гатчина
ленинградская область
юрий бутусов
кирилл крок
евгений вахтангов
умер юрий бутусов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034430997_0:109:3098:1852_1920x0_80_0_0_bdc026fe257e1ef66310b3f790f6ce81.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский академический молодежный театр (РАМТ) выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Юрия Бутусова, отметив, что он подарил театру спектакль "Сын", где говорят на искреннем языке чувств и экспрессии. Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей. "Трагически погиб Юрий Бутусов. Невозможно поверить... Ушел режиссер с безграничным воображением, настоящий художник, определивший стиль современного театра. Режиссер, подаривший РАМТу "Сына" - пронзительный, бьющий в самое сердце спектакль, где говорят на самом искреннем языке - экспрессии и чувств. Юрий Николаевич, спасибо за всё! Нам будет очень Вас не хватать. Скорбим", - говорится в сообщении. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.
болгария
гатчина
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034430997_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_6976e39e64b37056bac490cb1d65fd90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, гатчина, ленинградская область, юрий бутусов, кирилл крок, евгений вахтангов, умер юрий бутусов, происшествия
Болгария, Гатчина, Ленинградская область, Юрий Бутусов, Кирилл Крок, Евгений Вахтангов, Умер Юрий Бутусов, Происшествия
РАМТ выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова

РАМТ: Бутусов подарил театру спектакль "Сын"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеатральный режиссер Юрий Бутусов
Театральный режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Театральный режиссер Юрий Бутусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский академический молодежный театр (РАМТ) выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Юрия Бутусова, отметив, что он подарил театру спектакль "Сын", где говорят на искреннем языке чувств и экспрессии.
Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей.
"Трагически погиб Юрий Бутусов. Невозможно поверить... Ушел режиссер с безграничным воображением, настоящий художник, определивший стиль современного театра. Режиссер, подаривший РАМТу "Сына" - пронзительный, бьющий в самое сердце спектакль, где говорят на самом искреннем языке - экспрессии и чувств. Юрий Николаевич, спасибо за всё! Нам будет очень Вас не хватать. Скорбим", - говорится в сообщении.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.
 
БолгарияГатчинаЛенинградская областьЮрий БутусовКирилл КрокЕвгений ВахтанговУмер Юрий БутусовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала