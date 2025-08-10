https://ria.ru/20250810/chp-2034436304.html
В Петербурге возбудили дело после инцидента с морским буксиром
2025-08-10T14:51:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034314397_0:564:960:1104_1920x0_80_0_0_98f498c5e7f354c0061240619734bad0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело после инцидента с морским буксиром, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге и затонул, возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, ущерб оценивается примерно в 1 миллион рублей, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Следствием установлено, что вечером 8 августа 2025 года при проведении строительных работ на морском буксире "Капитан Ушаков", принадлежащем Ярославскому судостроительному заводу и пришвартованном к причалу на территории Балтийского завода, произошел крен судна на правый борт. В результате инцидента судно частично затонуло в акватории реки Большая Невка. Сумма ущерба составила свыше 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Пострадавших при инциденте нет, добавили в СК. Ранее сообщалось, что морской буксир, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге, затонул после того, как накренился на правый борт, по факту инцидента организована доследственная проверка.
