Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге возбудили дело после инцидента с морским буксиром - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/chp-2034436304.html
В Петербурге возбудили дело после инцидента с морским буксиром
В Петербурге возбудили дело после инцидента с морским буксиром - РИА Новости, 10.08.2025
В Петербурге возбудили дело после инцидента с морским буксиром
Уголовное дело после инцидента с морским буксиром, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге и затонул, возбуждено по статье о... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T14:51:00+03:00
2025-08-10T14:51:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
балтийский завод
следственный комитет россии (ск рф)
ярославский судостроительный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034314397_0:564:960:1104_1920x0_80_0_0_98f498c5e7f354c0061240619734bad0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело после инцидента с морским буксиром, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге и затонул, возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, ущерб оценивается примерно в 1 миллион рублей, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Следствием установлено, что вечером 8 августа 2025 года при проведении строительных работ на морском буксире "Капитан Ушаков", принадлежащем Ярославскому судостроительному заводу и пришвартованном к причалу на территории Балтийского завода, произошел крен судна на правый борт. В результате инцидента судно частично затонуло в акватории реки Большая Невка. Сумма ущерба составила свыше 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Пострадавших при инциденте нет, добавили в СК. Ранее сообщалось, что морской буксир, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге, затонул после того, как накренился на правый борт, по факту инцидента организована доследственная проверка.
https://ria.ru/20250421/peterburg-2012619520.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034314397_0:390:960:1110_1920x0_80_0_0_f4b19763dbd47ffef7147daf2711f6de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, балтийский завод, следственный комитет россии (ск рф), ярославский судостроительный завод
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Балтийский завод, Следственный комитет России (СК РФ), Ярославский судостроительный завод
В Петербурге возбудили дело после инцидента с морским буксиром

СК завел дело после инцидента с морским буксиром "Капитан Ушаков"

© Фото : Западное МСУТ СК РоссииБуксир "Капитан Ушаков" у причала в Санкт-Петербурге
Буксир Капитан Ушаков у причала в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Фото : Западное МСУТ СК России
Буксир "Капитан Ушаков" у причала в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело после инцидента с морским буксиром, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге и затонул, возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, ущерб оценивается примерно в 1 миллион рублей, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следствием установлено, что вечером 8 августа 2025 года при проведении строительных работ на морском буксире "Капитан Ушаков", принадлежащем Ярославскому судостроительному заводу и пришвартованном к причалу на территории Балтийского завода, произошел крен судна на правый борт. В результате инцидента судно частично затонуло в акватории реки Большая Невка. Сумма ущерба составила свыше 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Пострадавших при инциденте нет, добавили в СК.
Ранее сообщалось, что морской буксир, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге, затонул после того, как накренился на правый борт, по факту инцидента организована доследственная проверка.
Вид на порт Санкт-Петербурга и Морской канал - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Петербурге иностранное судно столкнулось с двумя теплоходами
21 апреля, 22:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияБалтийский заводСледственный комитет России (СК РФ)Ярославский судостроительный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала