В Петербурге возбудили дело после инцидента с морским буксиром

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело после инцидента с морским буксиром, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге и затонул, возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, ущерб оценивается примерно в 1 миллион рублей, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Следствием установлено, что вечером 8 августа 2025 года при проведении строительных работ на морском буксире "Капитан Ушаков", принадлежащем Ярославскому судостроительному заводу и пришвартованном к причалу на территории Балтийского завода, произошел крен судна на правый борт. В результате инцидента судно частично затонуло в акватории реки Большая Невка. Сумма ущерба составила свыше 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Пострадавших при инциденте нет, добавили в СК. Ранее сообщалось, что морской буксир, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге, затонул после того, как накренился на правый борт, по факту инцидента организована доследственная проверка.

