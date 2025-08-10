https://ria.ru/20250810/butusov-2034445074.html

Театр Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова

Театр Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова - РИА Новости, 10.08.2025

Театр Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова

Театр Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Юрия Бутусова, отметив, что коллектив театра гордится спектаклем "Маяковка + Бутусовцы... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T16:21:00+03:00

2025-08-10T16:21:00+03:00

2025-08-10T16:21:00+03:00

культура

болгария

гатчина

ленинградская область

юрий бутусов

кирилл крок

сергей женовач

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100459/29/1004592960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47b1d9dfe51adf2213f7e3f28ad11bfe.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Театр Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Юрия Бутусова, отметив, что коллектив театра гордится спектаклем "Маяковка + Бутусовцы. Итоги" из эскизов учеников мастера, сообщается в Telegram-канале театра. Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей. "Ушел из жизни театральный режиссер Юрий Бутусов. Невосполнимая утрата!.. Сегодня мы гордимся спектаклем "Маяковка + Бутусовцы. Итоги", родившимся из эскизов учеников Юрия Николаевича, выпускников его Мастерской в ГИТИСе", - говорится в сообщении. Кроме того, в Театре Маяковского шел спектакль Бутусова LIEBE. Schiller, созданный из этюдов выпускниц Мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе. "Соболезнуем родным, близким и всем, кому посчастливилось работать с Юрием Николаевичем. Светлая вечная память!" - добавляется в сообщении. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году он окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.

https://ria.ru/20250810/butusov-2034430879.html

болгария

гатчина

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

болгария, гатчина, ленинградская область, юрий бутусов, кирилл крок, сергей женовач, гитис, умер юрий бутусов