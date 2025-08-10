Рейтинг@Mail.ru
Театр Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова
Культура
 
16:21 10.08.2025
Театр Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Театр Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Юрия Бутусова, отметив, что коллектив театра гордится спектаклем "Маяковка + Бутусовцы. Итоги" из эскизов учеников мастера, сообщается в Telegram-канале театра. Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей. "Ушел из жизни театральный режиссер Юрий Бутусов. Невосполнимая утрата!.. Сегодня мы гордимся спектаклем "Маяковка + Бутусовцы. Итоги", родившимся из эскизов учеников Юрия Николаевича, выпускников его Мастерской в ГИТИСе", - говорится в сообщении. Кроме того, в Театре Маяковского шел спектакль Бутусова LIEBE. Schiller, созданный из этюдов выпускниц Мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе. "Соболезнуем родным, близким и всем, кому посчастливилось работать с Юрием Николаевичем. Светлая вечная память!" - добавляется в сообщении. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году он окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
Режиссер Юрий Бутусов
Режиссер Юрий Бутусов. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Театр Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Юрия Бутусова, отметив, что коллектив театра гордится спектаклем "Маяковка + Бутусовцы. Итоги" из эскизов учеников мастера, сообщается в Telegram-канале театра.
Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей.
"Ушел из жизни театральный режиссер Юрий Бутусов. Невосполнимая утрата!.. Сегодня мы гордимся спектаклем "Маяковка + Бутусовцы. Итоги", родившимся из эскизов учеников Юрия Николаевича, выпускников его Мастерской в ГИТИСе", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Театре Маяковского шел спектакль Бутусова LIEBE. Schiller, созданный из этюдов выпускниц Мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе.
"Соболезнуем родным, близким и всем, кому посчастливилось работать с Юрием Николаевичем. Светлая вечная память!" - добавляется в сообщении.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году он окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
