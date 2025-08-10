https://ria.ru/20250810/butusov-2034443384.html
Театр имени Ленсовета выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова
Театр имени Ленсовета выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова - РИА Новости, 10.08.2025
Театр имени Ленсовета выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова
Петербургский театр имени Ленсовета, которым одно время руководил режиссёр Юрий Бутусов, назвал его смерть огромным ударом, а вклад в работу театра -... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T15:59:00+03:00
2025-08-10T15:59:00+03:00
2025-08-10T15:59:00+03:00
культура
болгария
гатчина
ленинградская область
юрий бутусов
кирилл крок
евгений вахтангов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64093/91/640939112_0:321:2893:1948_1920x0_80_0_0_018ad7ed18f90315e5664a283af3e324.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Петербургский театр имени Ленсовета, которым одно время руководил режиссёр Юрий Бутусов, назвал его смерть огромным ударом, а вклад в работу театра - неоценимым. Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей. "Пришла чудовищная и совершено неожиданная новость: умер Юрий Бутусов. Невозможно поверить и найти какие-то слова. Невозможно переоценить, как много Юрий Николаевич сделал для всех нас. Это огромный удар", - говорится в Telegram-канале театра имени Ленсовета.В театре выразили соболезнования родным и близким Бутусова. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.
https://ria.ru/20250810/butusov-2034430879.html
болгария
гатчина
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64093/91/640939112_113:0:2780:2000_1920x0_80_0_0_8fd4289c0627a2efc7ec7caeb6591d8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, гатчина, ленинградская область, юрий бутусов, кирилл крок, евгений вахтангов
Культура, Болгария, Гатчина, Ленинградская область, Юрий Бутусов, Кирилл Крок, Евгений Вахтангов
Театр имени Ленсовета выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова
Петербургский театр имени Ленсовета назвал смерть Юрия Бутусова огромным ударом