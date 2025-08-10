Рейтинг@Mail.ru
Театр имени Ленсовета выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова
Культура
 
15:59 10.08.2025
Театр имени Ленсовета выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Петербургский театр имени Ленсовета, которым одно время руководил режиссёр Юрий Бутусов, назвал его смерть огромным ударом, а вклад в работу театра - неоценимым. Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей. &quot;Пришла чудовищная и совершено неожиданная новость: умер Юрий Бутусов. Невозможно поверить и найти какие-то слова. Невозможно переоценить, как много Юрий Николаевич сделал для всех нас. Это огромный удар&quot;, - говорится в Telegram-канале театра имени Ленсовета.В театре выразили соболезнования родным и близким Бутусова. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.
болгария, гатчина, ленинградская область, юрий бутусов, кирилл крок, евгений вахтангов
Культура, Болгария, Гатчина, Ленинградская область, Юрий Бутусов, Кирилл Крок, Евгений Вахтангов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Петербургский театр имени Ленсовета, которым одно время руководил режиссёр Юрий Бутусов, назвал его смерть огромным ударом, а вклад в работу театра - неоценимым.
Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей.
"Пришла чудовищная и совершено неожиданная новость: умер Юрий Бутусов. Невозможно поверить и найти какие-то слова. Невозможно переоценить, как много Юрий Николаевич сделал для всех нас. Это огромный удар", - говорится в Telegram-канале театра имени Ленсовета.

В театре выразили соболезнования родным и близким Бутусова.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.
