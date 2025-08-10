Рейтинг@Mail.ru
Директор Театра имени Вахтангова раскрыл подробности смерти Бутусова
Культура
 
13:49 10.08.2025 (обновлено: 15:41 10.08.2025)
Директор Театра имени Вахтангова раскрыл подробности смерти Бутусова
Директор Театра имени Вахтангова раскрыл подробности смерти Бутусова - РИА Новости, 10.08.2025
Директор Театра имени Вахтангова раскрыл подробности смерти Бутусова
Бывший главный режиссер театра имени Вахтангова Юрий Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии, сообщил директор театра Кирилл Крок. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бывший главный режиссер театра имени Вахтангова Юрий Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии, сообщил директор театра Кирилл Крок.Бутусов умер в возрасте 63 лет."Как сообщают, он отдыхал с семьей в Болгарии вместе с женой и двумя детьми и утонул. Такая нелепая, трагическая смерть", — написал Крок в своем Telegram-канале.Он напомнил, что Бутусов появился в Вахтанговском театре 14 лет назад. Его первой постановкой стала пьеса Шекспира "Мера за меру". "Тогда он еще не был столь известным мэтром, но уже успел заявить о себе яркими спектаклями в "Сатириконе" и МХТ имени А. П. Чехова. Приглашение в наш театр стало для нас первым знакомством с этим режиссером", — отметил Крок.Он также назвал Бутусова "человеком ярким и самобытным", строившим свой театр и имевшим собственную философию. "Да, его творческий почерк нравился не всем, не все его принимали, но я искренне благодарен Юрию Николаевичу за все, что он сделал", — подчеркнул директор театра.Он напомнил, что за время, пока Бутусов был главным режиссером Театра имени Вахтангова, он поставил спектакли "Бег" по одноименному произведению Михаила Булгакова и "Король Лир" по Шекспиру, которые до сих пор остаются в репертуаре. По словам Крока, они любимы публикой, дороги актерам, которые с удовольствием продолжают их играть."Больно и горько, что жизнь этого талантливого и нужного российскому театру человека оборвалась столь неожиданно и преждевременно", — заключил он.Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011 по 2018 год был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год — главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.
Российский театральный режиссер Юрий Бутусов. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бывший главный режиссер театра имени Вахтангова Юрий Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии, сообщил директор театра Кирилл Крок.
Бутусов умер в возрасте 63 лет.
"Как сообщают, он отдыхал с семьей в Болгарии вместе с женой и двумя детьми и утонул. Такая нелепая, трагическая смерть", — написал Крок в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Бутусов появился в Вахтанговском театре 14 лет назад. Его первой постановкой стала пьеса Шекспира "Мера за меру". "Тогда он еще не был столь известным мэтром, но уже успел заявить о себе яркими спектаклями в "Сатириконе" и МХТ имени А. П. Чехова. Приглашение в наш театр стало для нас первым знакомством с этим режиссером", — отметил Крок.
Он также назвал Бутусова "человеком ярким и самобытным", строившим свой театр и имевшим собственную философию. "Да, его творческий почерк нравился не всем, не все его принимали, но я искренне благодарен Юрию Николаевичу за все, что он сделал", — подчеркнул директор театра.
Он напомнил, что за время, пока Бутусов был главным режиссером Театра имени Вахтангова, он поставил спектакли "Бег" по одноименному произведению Михаила Булгакова и "Король Лир" по Шекспиру, которые до сих пор остаются в репертуаре. По словам Крока, они любимы публикой, дороги актерам, которые с удовольствием продолжают их играть.
"Больно и горько, что жизнь этого талантливого и нужного российскому театру человека оборвалась столь неожиданно и преждевременно", — заключил он.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011 по 2018 год был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год — главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.
 
