https://ria.ru/20250810/butusov-2034430879.html

Директор Театра имени Вахтангова раскрыл подробности смерти Бутусова

Директор Театра имени Вахтангова раскрыл подробности смерти Бутусова - РИА Новости, 10.08.2025

Директор Театра имени Вахтангова раскрыл подробности смерти Бутусова

Бывший главный режиссер театра имени Вахтангова Юрий Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии, сообщил директор театра Кирилл Крок. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T13:49:00+03:00

2025-08-10T13:49:00+03:00

2025-08-10T15:41:00+03:00

культура

болгария

юрий бутусов

умер юрий бутусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034428176_0:159:2644:1646_1920x0_80_0_0_63041247d3c3a29ca2e8a7aef1d4e8bf.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бывший главный режиссер театра имени Вахтангова Юрий Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии, сообщил директор театра Кирилл Крок.Бутусов умер в возрасте 63 лет."Как сообщают, он отдыхал с семьей в Болгарии вместе с женой и двумя детьми и утонул. Такая нелепая, трагическая смерть", — написал Крок в своем Telegram-канале.Он напомнил, что Бутусов появился в Вахтанговском театре 14 лет назад. Его первой постановкой стала пьеса Шекспира "Мера за меру". "Тогда он еще не был столь известным мэтром, но уже успел заявить о себе яркими спектаклями в "Сатириконе" и МХТ имени А. П. Чехова. Приглашение в наш театр стало для нас первым знакомством с этим режиссером", — отметил Крок.Он также назвал Бутусова "человеком ярким и самобытным", строившим свой театр и имевшим собственную философию. "Да, его творческий почерк нравился не всем, не все его принимали, но я искренне благодарен Юрию Николаевичу за все, что он сделал", — подчеркнул директор театра.Он напомнил, что за время, пока Бутусов был главным режиссером Театра имени Вахтангова, он поставил спектакли "Бег" по одноименному произведению Михаила Булгакова и "Король Лир" по Шекспиру, которые до сих пор остаются в репертуаре. По словам Крока, они любимы публикой, дороги актерам, которые с удовольствием продолжают их играть."Больно и горько, что жизнь этого талантливого и нужного российскому театру человека оборвалась столь неожиданно и преждевременно", — заключил он.Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011 по 2018 год был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год — главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

болгария, юрий бутусов, умер юрий бутусов