Пушков назвал выбор места для встречи Путина и Трампа нестандартным

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Выбор Аляски в качестве места для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер встречи, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Главы России и США еще никогда в истории не встречались на Аляске. Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения. Кроме того, этот выбор подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер встречи, который она до некоторой степени носила бы в случае выбора третьей страны", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что выбор Аляски - это также "неожиданное и нестандартное решение". "На первый план вновь выходят двусторонний диалог России и США и роль их лидеров в решении судеб мира", - констатировал политик. В субботу американский лидер Дональд Трамп объявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. С российской стороны его слова подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.

