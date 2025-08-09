Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал выбор места для встречи Путина и Трампа нестандартным
13:53 09.08.2025
Пушков назвал выбор места для встречи Путина и Трампа нестандартным
Пушков назвал выбор места для встречи Путина и Трампа нестандартным
Выбор Аляски в качестве места для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа подчеркивает двусторонний, а не многосторонний... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Выбор Аляски в качестве места для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер встречи, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Главы России и США еще никогда в истории не встречались на Аляске. Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения. Кроме того, этот выбор подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер встречи, который она до некоторой степени носила бы в случае выбора третьей страны", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что выбор Аляски - это также "неожиданное и нестандартное решение". "На первый план вновь выходят двусторонний диалог России и США и роль их лидеров в решении судеб мира", - констатировал политик. В субботу американский лидер Дональд Трамп объявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. С российской стороны его слова подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.
Пушков назвал выбор места для встречи Путина и Трампа нестандартным

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Выбор Аляски в качестве места для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер встречи, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Главы России и США еще никогда в истории не встречались на Аляске. Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения. Кроме того, этот выбор подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер встречи, который она до некоторой степени носила бы в случае выбора третьей страны", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что выбор Аляски - это также "неожиданное и нестандартное решение".
"На первый план вновь выходят двусторонний диалог России и США и роль их лидеров в решении судеб мира", - констатировал политик.
В субботу американский лидер Дональд Трамп объявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. С российской стороны его слова подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
