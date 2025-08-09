В Узбекистане прокомментировали мирную декларацию Баку и Еревана
МИД Узбекистана: соглашение Баку и Еревана откроет путь для запуска проектов
Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян
ТАШКЕНТ, 9 авг – РИА Новости. Подписание мирной декларации Баку и Ереваном откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона, заявили в МИД Узбекистана.
Лидеры США, Армении и Азербайджана в пятницу подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
"Республика Узбекистан приветствует достижение важного прогресса в мирных переговорах между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения… Высоко оцениваем усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта. Убеждены, что скорейшее установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона", - говорится в тексте заявления на сайте МИД.
Подписание стало возможным благодаря твердой политической воле и решимости лидеров Азербайджана и Армении, а также активным миротворческим действиям президента США Дональда Трампа, добавили во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана.
По данным пресс-службы президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым также сердечно поздравил его и братский народ Азербайджана с подписанием декларации. "Выражена уверенность, что скорейшее официальное заключение мирного соглашения будет иметь важное значение для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - отметили в пресс-службе узбекистанского лидера.