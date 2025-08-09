Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане прокомментировали мирную декларацию Баку и Еревана - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 09.08.2025 (обновлено: 17:46 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/uzbekistan-2034341773.html
В Узбекистане прокомментировали мирную декларацию Баку и Еревана
В Узбекистане прокомментировали мирную декларацию Баку и Еревана - РИА Новости, 09.08.2025
В Узбекистане прокомментировали мирную декларацию Баку и Еревана
Подписание мирной декларации Баку и Ереваном откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона,... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T16:25:00+03:00
2025-08-09T17:46:00+03:00
в мире
узбекистан
армения
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034294424_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7f7dd0df8beaab06707d05a13c80efc.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг – РИА Новости. Подписание мирной декларации Баку и Ереваном откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона, заявили в МИД Узбекистана. Лидеры США, Армении и Азербайджана в пятницу подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "Республика Узбекистан приветствует достижение важного прогресса в мирных переговорах между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения… Высоко оцениваем усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта. Убеждены, что скорейшее установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона", - говорится в тексте заявления на сайте МИД. Подписание стало возможным благодаря твердой политической воле и решимости лидеров Азербайджана и Армении, а также активным миротворческим действиям президента США Дональда Трампа, добавили во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана.По данным пресс-службы президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым также сердечно поздравил его и братский народ Азербайджана с подписанием декларации. "Выражена уверенность, что скорейшее официальное заключение мирного соглашения будет иметь важное значение для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - отметили в пресс-службе узбекистанского лидера.
https://ria.ru/20250809/pashinyan-2034308796.html
узбекистан
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034294424_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_9ac8fff44c6063752c7d93f7bb6fa4fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, армения, азербайджан
В мире, Узбекистан, Армения, Азербайджан
В Узбекистане прокомментировали мирную декларацию Баку и Еревана

МИД Узбекистана: соглашение Баку и Еревана откроет путь для запуска проектов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinИльхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян
Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 9 авг – РИА Новости. Подписание мирной декларации Баку и Ереваном откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона, заявили в МИД Узбекистана.
Лидеры США, Армении и Азербайджана в пятницу подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
"Республика Узбекистан приветствует достижение важного прогресса в мирных переговорах между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения… Высоко оцениваем усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта. Убеждены, что скорейшее установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона", - говорится в тексте заявления на сайте МИД.
Подписание стало возможным благодаря твердой политической воле и решимости лидеров Азербайджана и Армении, а также активным миротворческим действиям президента США Дональда Трампа, добавили во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана.
По данным пресс-службы президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым также сердечно поздравил его и братский народ Азербайджана с подписанием декларации. "Выражена уверенность, что скорейшее официальное заключение мирного соглашения будет иметь важное значение для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - отметили в пресс-службе узбекистанского лидера.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Пашинян: Россия может вложиться в ж/д между Арменией и Азербайджаном
Вчера, 10:59
 
В миреУзбекистанАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала