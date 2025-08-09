https://ria.ru/20250809/uzbekistan-2034341773.html

В Узбекистане прокомментировали мирную декларацию Баку и Еревана

ТАШКЕНТ, 9 авг – РИА Новости. Подписание мирной декларации Баку и Ереваном откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона, заявили в МИД Узбекистана. Лидеры США, Армении и Азербайджана в пятницу подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "Республика Узбекистан приветствует достижение важного прогресса в мирных переговорах между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения… Высоко оцениваем усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта. Убеждены, что скорейшее установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона", - говорится в тексте заявления на сайте МИД. Подписание стало возможным благодаря твердой политической воле и решимости лидеров Азербайджана и Армении, а также активным миротворческим действиям президента США Дональда Трампа, добавили во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана.По данным пресс-службы президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым также сердечно поздравил его и братский народ Азербайджана с подписанием декларации. "Выражена уверенность, что скорейшее официальное заключение мирного соглашения будет иметь важное значение для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - отметили в пресс-службе узбекистанского лидера.

