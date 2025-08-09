Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
17:19 09.08.2025 (обновлено: 19:06 09.08.2025)
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 09.08.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой и рассказал ему о контактах с Вашингтоном, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T17:19:00+03:00
2025-08-09T19:06:00+03:00
бразилия
владимир путин
в мире
юрий ушаков
луис инасиу лула да силва
сша
брикс
встреча путина с уиткоффом 6 августа
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой и рассказал ему о контактах с Вашингтоном, сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии высказался в поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса", — говорится в релизе.Также лидеры подтвердили настрой на укрепление отношений стратегического партнерства и взаимодействия в рамках БРИКС.Как отметили в пресс-службе главы латиноамериканской страны, Лула да Силва подчеркнул, что республика готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая."В двустороннем порядке стороны подтвердили намерение провести следующее заседание бразильско-российской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в этом году", — добавили в пресс-службе.Серия телефонных разговоровНакануне Путин рассказал об итогах встречи с Уиткоффом нескольким мировым лидерам, среди них:В четверг он поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.Саммит России и СШАВ ночь на субботу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, они сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор места для переговоров.
бразилия
сша
бразилия, владимир путин, в мире, юрий ушаков, луис инасиу лула да силва, сша, брикс, встреча путина с уиткоффом 6 августа
Бразилия, Владимир Путин, В мире, Юрий Ушаков, Луис Инасиу Лула да Силва, США, БРИКС, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, Встреча Путина и Трампа — 2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой и рассказал ему о контактах с Вашингтоном, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии высказался в поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса", — говорится в релизе.
Мерц обсудил с Зеленским встречу Путина и Уиткоффа
Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле в среду, беседа длилась более трех часов. При посредничестве Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по теме Украины, обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.

Также лидеры подтвердили настрой на укрепление отношений стратегического партнерства и взаимодействия в рамках БРИКС.
Как отметили в пресс-службе главы латиноамериканской страны, Лула да Силва подчеркнул, что республика готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая.
"В двустороннем порядке стороны подтвердили намерение провести следующее заседание бразильско-российской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в этом году", — добавили в пресс-службе.
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
Серия телефонных разговоров

Накануне Путин рассказал об итогах встречи с Уиткоффом нескольким мировым лидерам, среди них:
  • председатель КНР Си Цзиньпин;
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди;
  • президенты Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.
В четверг он поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.
Дмитриев: некоторые страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа
Саммит России и США

В ночь на субботу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, они сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор места для переговоров.
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
БразилияВладимир ПутинВ миреЮрий УшаковЛуис Инасиу Лула да СилваСШАБРИКСВстреча Путина с Уиткоффом 6 августа
 
 
