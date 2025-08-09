Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой и рассказал ему о контактах с Вашингтоном, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии высказался в поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса", — говорится в релизе.
Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле в среду, беседа длилась более трех часов. При посредничестве Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по теме Украины, обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.
Также лидеры подтвердили настрой на укрепление отношений стратегического партнерства и взаимодействия в рамках БРИКС.
Как отметили в пресс-службе главы латиноамериканской страны, Лула да Силва подчеркнул, что республика готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая.
"В двустороннем порядке стороны подтвердили намерение провести следующее заседание бразильско-российской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в этом году", — добавили в пресс-службе.
Серия телефонных разговоров
Накануне Путин рассказал об итогах встречи с Уиткоффом нескольким мировым лидерам, среди них:
- председатель КНР Си Цзиньпин;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- президенты Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.
В четверг он поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.
Саммит России и США
В ночь на субботу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, они сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор места для переговоров.