Строящийся буксир затонул у причала судозавода в Петербурге - РИА Новости, 09.08.2025
11:58 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/peterburg-2034315101.html
Строящийся буксир затонул у причала судозавода в Петербурге
происшествия
санкт-петербург
россия
балтийский завод
следственный комитет россии (ск рф)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Морской буксир, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге, затонул после того, как накренился на правый борт, по факту инцидента организована проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Следователи устанавливают обстоятельства затопления морского буксира... Вечером 8 августа 2025 года в ходе работ по достройке морского буксира..., пришвартованного к причалу, произошел крен судна на правый борт. В результате инцидента затопило помещение вспомогательных механизмов", – говорится в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. Проверка проводится по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Согласно фото, опубликованном в Telegram-канале следственного управления на транспорте, инцидент произошел с буксиром "Капитан Ушаков". По данным ряда СМИ, судно достраивалось в Петербурге Ярославским судостроительным заводом.
происшествия, санкт-петербург, россия, балтийский завод, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Балтийский завод, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Западное МСУТ СК РоссииБуксир "Капитан Ушаков" у причала в Санкт-Петербурге
© Фото : Западное МСУТ СК России
Буксир "Капитан Ушаков" у причала в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Морской буксир, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге, затонул после того, как накренился на правый борт, по факту инцидента организована проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следователи устанавливают обстоятельства затопления морского буксира... Вечером 8 августа 2025 года в ходе работ по достройке морского буксира..., пришвартованного к причалу, произошел крен судна на правый борт. В результате инцидента затопило помещение вспомогательных механизмов", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.
Проверка проводится по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).
Согласно фото, опубликованном в Telegram-канале следственного управления на транспорте, инцидент произошел с буксиром "Капитан Ушаков". По данным ряда СМИ, судно достраивалось в Петербурге Ярославским судостроительным заводом.
