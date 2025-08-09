https://ria.ru/20250809/peterburg-2034315101.html
Строящийся буксир затонул у причала судозавода в Петербурге
Строящийся буксир затонул у причала судозавода в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Морской буксир, который достраивался у причала "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге, затонул после того, как накренился на правый борт, по факту инцидента организована проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Следователи устанавливают обстоятельства затопления морского буксира... Вечером 8 августа 2025 года в ходе работ по достройке морского буксира..., пришвартованного к причалу, произошел крен судна на правый борт. В результате инцидента затопило помещение вспомогательных механизмов", – говорится в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. Проверка проводится по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Согласно фото, опубликованном в Telegram-канале следственного управления на транспорте, инцидент произошел с буксиром "Капитан Ушаков". По данным ряда СМИ, судно достраивалось в Петербурге Ярославским судостроительным заводом.
