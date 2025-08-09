https://ria.ru/20250809/evrosoyuz-2034261734.html
Глава ЕК приветствовала подписание Баку и Ереваном декларации
Глава ЕК приветствовала подписание Баку и Ереваном декларации
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала подписание Баку и Ереваном декларации, касающейся мирного урегулирования конфликта между странами. Ранее лидеры США, Армении и Азербайджана в пятницу подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "Сегодняшнее заявление Армении и Азербайджана - это хорошая новость на пути к прочному миру. Своевременная реализация согласованных шагов сейчас имеет решающее значение. ЕС продолжит поддерживать усилия по нормализации обстановки для достижения устойчивого мира, стабильности и процветания в регионе", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.
