Глава ЕК приветствовала подписание Баку и Ереваном декларации

2025-08-09T00:30:00+03:00

в мире

баку

ереван

армения

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала подписание Баку и Ереваном декларации, касающейся мирного урегулирования конфликта между странами. Ранее лидеры США, Армении и Азербайджана в пятницу подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "Сегодняшнее заявление Армении и Азербайджана - это хорошая новость на пути к прочному миру. Своевременная реализация согласованных шагов сейчас имеет решающее значение. ЕС продолжит поддерживать усилия по нормализации обстановки для достижения устойчивого мира, стабильности и процветания в регионе", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Дарья Буймова

в мире, баку, ереван, армения, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия