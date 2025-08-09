Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
16:08 09.08.2025
В Совфеде оценили реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Евросоюз довольно нервно отреагировал на новости о предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, продолжая твердить о сломе отношений с Москвой "навсегда", заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию", - написал сенатор в своём Telegram-канале. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неслучайно продолжает твердить о сломе отношений с Москвой "навсегда". Активно паразитирует на этой теме и генсек НАТО Марк Рютте. "В ближайшие дни мы, скорее всего, увидим поединки подходов, направленных на решение кризиса на Украине, с попытками обострить и углубить его", - добавил политик. Продолжим стремиться к победе здравого смысла, заключил Карасин.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Евросоюз довольно нервно отреагировал на новости о предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, продолжая твердить о сломе отношений с Москвой "навсегда", заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неслучайно продолжает твердить о сломе отношений с Москвой "навсегда". Активно паразитирует на этой теме и генсек НАТО Марк Рютте.
"В ближайшие дни мы, скорее всего, увидим поединки подходов, направленных на решение кризиса на Украине, с попытками обострить и углубить его", - добавил политик.
Продолжим стремиться к победе здравого смысла, заключил Карасин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Журналист раскрыл, что случилось с Зеленским из-за встречи Путина и Трампа
Вчера, 14:50
 
