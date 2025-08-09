https://ria.ru/20250809/es-2034339372.html

В Совфеде оценили реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

В Совфеде оценили реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025

В Совфеде оценили реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

Евросоюз довольно нервно отреагировал на новости о предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, продолжая твердить о сломе... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T16:08:00+03:00

2025-08-09T16:08:00+03:00

2025-08-09T16:08:00+03:00

в мире

россия

сша

москва

григорий карасин

владимир путин

дональд трамп

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Евросоюз довольно нервно отреагировал на новости о предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, продолжая твердить о сломе отношений с Москвой "навсегда", заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию", - написал сенатор в своём Telegram-канале. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неслучайно продолжает твердить о сломе отношений с Москвой "навсегда". Активно паразитирует на этой теме и генсек НАТО Марк Рютте. "В ближайшие дни мы, скорее всего, увидим поединки подходов, направленных на решение кризиса на Украине, с попытками обострить и углубить его", - добавил политик. Продолжим стремиться к победе здравого смысла, заключил Карасин.

https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034332119.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, еврокомиссия, нато