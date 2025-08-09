https://ria.ru/20250809/dialog-2034327989.html
Эксперт рассказал, кому невыгоден диалог России и США по Украине
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия и США настроены на конструктивный диалог на предстоящем саммите на Аляске, но позиция Украины и Европы может помешать этому, так как им выгодно продолжать конфликт, поделился мнением в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Судя по некоторым заявлениям российских высших должностных лиц, наблюдается некоторое сближение позиций Москвы и Вашингтона по Украине. Нужно помнить, что свою точку зрения по этому вопросу имеют и Киев, и европейские столицы", - сказал Батюк. По его мнению, многим на Украине и в Европе хочется продолжить войну "в силу целого комплекса причин". "Поэтому здесь могут возникнуть очень серьезные препятствия и проблемы в отношениях между США и их европейскими союзниками", - отметил эксперт. Батюк добавил, что предстоящая встреча лидеров России и США является сигналом, что стороны настроены на серьезный и продуктивный диалог. "Место символичное. Вспоминается бессмертный хит "Любэ" и "отдавай-ка землицу Алясочку". Именно в этой части земного шара российско-американские границы практически смыкаются. Это решение выглядит вполне логичным. Как мне кажется, это сигнал к тому, что стороны настроены на серьезный, продуктивный диалог", - заключил он. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
