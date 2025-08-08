https://ria.ru/20250808/sud-2034183145.html
Суд запретил в России некоторые книги Виктора Суворова
Суд запретил в России некоторые книги Виктора Суворова - РИА Новости, 08.08.2025
Суд запретил в России некоторые книги Виктора Суворова
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России ряда книг писателя Виктора Суворова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:16:00+03:00
2025-08-08T16:16:00+03:00
2025-08-08T16:17:00+03:00
санкт-петербург
россия
виктор суворов (владимир резун)
ольга занко
единая россия
госдума рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России ряда книг писателя Виктора Суворова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Как написала Лебедева в своем Telegram-канале, запрет к распространению распространяется на книги "Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?", "День М. Когда началась Вторая мировая война?" и "Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?". "Полученное суждение говорит, что в вышеуказанных книжных изданиях содержатся... признаки целенаправленного информационного воздействия на общественное мнение, направленное на подрыв в Российской Федерации исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей; признаки формирования подкрепления негативного стереотипа, отрицательного образа СССР; признаки распространения ложных сведений о деятельности государственных органов и отдельных должностных лиц СССР, в том числе при возникновении вооруженных конфликтов; признаки отрицания фактов, установленных международным Нюрнбергским трибуналом; ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны; признаки осквернения памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны; признаки отождествления СССР с нацистской Германией", – пояснила глава судебной пресс-службы. По ее словам, Октябрьский районный суд Петербурга запретил данные книги Суворова к распространению по пяти ссылкам. Согласно информации на сайте регионального отделения партии "Единая Россия" в Ленинградской области, после запроса депутата Госдумы Ольги Занко прокуратура Санкт-Петербурга организовала экспертизу, которая подтвердила, что произведения писателя отрицают факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге, оскверняют память защитников Отечества, а также унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. "Напомню, "Виктор Суворов" — псевдоним бывшего советского разведчика Владимира Резуна, сбежавшего на Запад в семидесятые годы. Возомнив себя историком, он написал несколько книг, в которых фальсифицировал и подтасовывал факты, связанные с Великой Отечественной войной", – сказала Занко, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250730/kniga-2032433077.html
https://ria.ru/20250731/zapret-2032638610.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, виктор суворов (владимир резун), ольга занко, единая россия, госдума рф, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Виктор Суворов (Владимир Резун), Ольга Занко, Единая Россия, Госдума РФ, Происшествия
Суд запретил в России некоторые книги Виктора Суворова
Суд Санкт-Петербурга запретил распространение в РФ ряда книг писателя Суворова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России ряда книг писателя Виктора Суворова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Как написала Лебедева в своем Telegram-канале, запрет к распространению распространяется на книги "Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?", "День М. Когда началась Вторая мировая война?" и "Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?".
"Полученное суждение говорит, что в вышеуказанных книжных изданиях содержатся... признаки целенаправленного информационного воздействия на общественное мнение, направленное на подрыв в Российской Федерации исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей; признаки формирования подкрепления негативного стереотипа, отрицательного образа СССР; признаки распространения ложных сведений о деятельности государственных органов и отдельных должностных лиц СССР, в том числе при возникновении вооруженных конфликтов; признаки отрицания фактов, установленных международным Нюрнбергским трибуналом; ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны; признаки осквернения памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны; признаки отождествления СССР с нацистской Германией", – пояснила глава судебной пресс-службы.
По ее словам, Октябрьский районный суд Петербурга
запретил данные книги Суворова
к распространению по пяти ссылкам.
Согласно информации на сайте регионального отделения партии "Единая Россия
" в Ленинградской области
, после запроса депутата Госдумы Ольги Занко
прокуратура Санкт-Петербурга организовала экспертизу, которая подтвердила, что произведения писателя отрицают факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге
, оскверняют память защитников Отечества, а также унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.
"Напомню, "Виктор Суворов" — псевдоним бывшего советского разведчика Владимира Резуна, сбежавшего на Запад в семидесятые годы. Возомнив себя историком, он написал несколько книг, в которых фальсифицировал и подтасовывал факты, связанные с Великой Отечественной войной", – сказала Занко, слова которой приводятся в сообщении.