Суд запретил в России некоторые книги Виктора Суворова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России ряда книг писателя Виктора Суворова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы РИА Новости, 08.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России ряда книг писателя Виктора Суворова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Как написала Лебедева в своем Telegram-канале, запрет к распространению распространяется на книги "Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?", "День М. Когда началась Вторая мировая война?" и "Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?". "Полученное суждение говорит, что в вышеуказанных книжных изданиях содержатся... признаки целенаправленного информационного воздействия на общественное мнение, направленное на подрыв в Российской Федерации исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей; признаки формирования подкрепления негативного стереотипа, отрицательного образа СССР; признаки распространения ложных сведений о деятельности государственных органов и отдельных должностных лиц СССР, в том числе при возникновении вооруженных конфликтов; признаки отрицания фактов, установленных международным Нюрнбергским трибуналом; ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны; признаки осквернения памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны; признаки отождествления СССР с нацистской Германией", – пояснила глава судебной пресс-службы. По ее словам, Октябрьский районный суд Петербурга запретил данные книги Суворова к распространению по пяти ссылкам. Согласно информации на сайте регионального отделения партии "Единая Россия" в Ленинградской области, после запроса депутата Госдумы Ольги Занко прокуратура Санкт-Петербурга организовала экспертизу, которая подтвердила, что произведения писателя отрицают факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге, оскверняют память защитников Отечества, а также унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. "Напомню, "Виктор Суворов" — псевдоним бывшего советского разведчика Владимира Резуна, сбежавшего на Запад в семидесятые годы. Возомнив себя историком, он написал несколько книг, в которых фальсифицировал и подтасовывал факты, связанные с Великой Отечественной войной", – сказала Занко, слова которой приводятся в сообщении.

