После выборов в сентябре в Совфед могут прийти 13 новичков

После выборов в сентябре в Совфед могут прийти 13 новичков - РИА Новости, 08.08.2025

После выборов в сентябре в Совфед могут прийти 13 новичков

В сентябрьских выборах в регионах РФ принимают участие 32 сенатора, по итогам голосования в Совфед могут прийти 12-13 новых человек, остальные – переподтвердить РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В сентябрьских выборах в регионах РФ принимают участие 32 сенатора, по итогам голосования в Совфед могут прийти 12-13 новых человек, остальные – переподтвердить свои полномочия, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц субъектов РФ. "Всего 32 (сенатора) участвуют в выборах. (По итогам голосования – ред.) 12-13 могут быть новые, остальные могут переподтвердить свои полномочия", - сказал собеседник агентства. В соответствии с законодательством, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти. -0-

