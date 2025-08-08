Рейтинг@Mail.ru
После выборов в сентябре в Совфед могут прийти 13 новичков
15:57 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/sovfed-2034174630.html
После выборов в сентябре в Совфед могут прийти 13 новичков
После выборов в сентябре в Совфед могут прийти 13 новичков - РИА Новости, 08.08.2025
После выборов в сентябре в Совфед могут прийти 13 новичков
В сентябрьских выборах в регионах РФ принимают участие 32 сенатора, по итогам голосования в Совфед могут прийти 12-13 новых человек, остальные – переподтвердить РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:57:00+03:00
2025-08-08T15:57:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В сентябрьских выборах в регионах РФ принимают участие 32 сенатора, по итогам голосования в Совфед могут прийти 12-13 новых человек, остальные – переподтвердить свои полномочия, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц субъектов РФ. "Всего 32 (сенатора) участвуют в выборах. (По итогам голосования – ред.) 12-13 могут быть новые, остальные могут переподтвердить свои полномочия", - сказал собеседник агентства. В соответствии с законодательством, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти. -0-
После выборов в сентябре в Совфед могут прийти 13 новичков

В выборах участвуют более 30 сенаторов, в Совфед могут прийти 12-13 новичков

В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В сентябрьских выборах в регионах РФ принимают участие 32 сенатора, по итогам голосования в Совфед могут прийти 12-13 новых человек, остальные – переподтвердить свои полномочия, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц субъектов РФ.
"Всего 32 (сенатора) участвуют в выборах. (По итогам голосования – ред.) 12-13 могут быть новые, остальные могут переподтвердить свои полномочия", - сказал собеседник агентства.
В соответствии с законодательством, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти. -0-
ЦИК назвал число избирателей в России
4 августа, 19:37
 
