https://ria.ru/20250808/siyanie-2034251012.html
В Москве могут наблюдаться полярные сияния
В Москве могут наблюдаться полярные сияния - РИА Новости, 08.08.2025
В Москве могут наблюдаться полярные сияния
Полярные сияния могут быть видны в Москве с вероятностью 13% из-за геомагнитных возмущений, в Санкт-Петербурге - вероятность такого еще больше, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:21:00+03:00
2025-08-08T22:21:00+03:00
2025-08-08T22:21:00+03:00
наука
москва
санкт-петербург
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991368559_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_f5322ac386bcdd06393cc4adfdb51e9c.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полярные сияния могут быть видны в Москве с вероятностью 13% из-за геомагнитных возмущений, в Санкт-Петербурге - вероятность такого еще больше, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Вопреки всему, что можно было ожидать, разгорелось. В Москве вероятность наблюдения полярных сияний - 13 %, в Санкт-Петербурге - 24 %, но и там, и там пока день. В любом случае это самая высокая вероятность за последние 1,5 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Кроме того, по данным ученых, скоро наверняка начнется магнитная буря. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил, что 8 августа ожидаются геомагнитные возмущения, сила которых может оказаться такой, что на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря. Позднее сообщалось, что пик геомагнитных возмущений наступит в ночь на 9 августа.
https://ria.ru/20250808/burya-2034210342.html
москва
санкт-петербург
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991368559_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_8617a43e852aa54962c8a1750cc2aa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, земля, российская академия наук
Наука, Москва, Санкт-Петербург, Земля, Российская академия наук
В Москве могут наблюдаться полярные сияния
РАН: полярные сияния могут быть видны в Москве и Петербурге с вероятностью 13%