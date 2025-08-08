https://ria.ru/20250808/siyanie-2034251012.html

В Москве могут наблюдаться полярные сияния

2025-08-08T22:21:00+03:00

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полярные сияния могут быть видны в Москве с вероятностью 13% из-за геомагнитных возмущений, в Санкт-Петербурге - вероятность такого еще больше, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Вопреки всему, что можно было ожидать, разгорелось. В Москве вероятность наблюдения полярных сияний - 13 %, в Санкт-Петербурге - 24 %, но и там, и там пока день. В любом случае это самая высокая вероятность за последние 1,5 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Кроме того, по данным ученых, скоро наверняка начнется магнитная буря. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил, что 8 августа ожидаются геомагнитные возмущения, сила которых может оказаться такой, что на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря. Позднее сообщалось, что пик геомагнитных возмущений наступит в ночь на 9 августа.

