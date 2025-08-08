Рейтинг@Mail.ru
Названы самые востребованные на рынке труда профессии
02:39 08.08.2025 (обновлено: 14:05 08.08.2025)
Названы самые востребованные на рынке труда профессии
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Наиболее востребованными на рынке труда в первом полугодии 2025 года оказались продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и работе с клиентами и водители, следует из данных сервиса Headhunter, подготовленных специально для РИА Новости."Чаще всего в первом полугодии 2025 года работодатели искали продавцов-кассиров и продавцов консультантов — 358 тысяч вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Компании разместили более 348,5 тысяч предложений для таких специалистов", — говорится в исследовании.В пятерку также попали:Топ-10 дефицитных специальностей замыкают:
Дарья Буймова
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Наиболее востребованными на рынке труда в первом полугодии 2025 года оказались продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и работе с клиентами и водители, следует из данных сервиса Headhunter, подготовленных специально для РИА Новости.
"Чаще всего в первом полугодии 2025 года работодатели искали продавцов-кассиров и продавцов консультантов — 358 тысяч вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Компании разместили более 348,5 тысяч предложений для таких специалистов", — говорится в исследовании.
В пятерку также попали:
  • водители — появилось почти 157 тысяч вакансий;
  • операторы call-центров (153 тысячи вакансий);
  • бухгалтеры (140,8 тысяч предложений).
Топ-10 дефицитных специальностей замыкают:
  • разнорабочий;
  • врач;
  • электромонтажник;
  • кладовщик;
  • слесарь и другие специалисты.
