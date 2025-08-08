https://ria.ru/20250808/rynok-2034051514.html

Названы самые востребованные на рынке труда профессии

Названы самые востребованные на рынке труда профессии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Наиболее востребованными на рынке труда в первом полугодии 2025 года оказались продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и работе с клиентами и водители, следует из данных сервиса Headhunter, подготовленных специально для РИА Новости."Чаще всего в первом полугодии 2025 года работодатели искали продавцов-кассиров и продавцов консультантов — 358 тысяч вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Компании разместили более 348,5 тысяч предложений для таких специалистов", — говорится в исследовании.В пятерку также попали:Топ-10 дефицитных специальностей замыкают:

