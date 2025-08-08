https://ria.ru/20250808/putin-2034120699.html

Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым итоги беседы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.Политики поблагодарили его за эту информацию и приветствовали шаги, направленные на поиск путей разрешения конфликта на Украине.Накануне президент также поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.Встреча Путина и ТрампаНа следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

