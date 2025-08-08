Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом
12:37 08.08.2025 (обновлено: 13:10 08.08.2025)
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом - РИА Новости, 08.08.2025
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом
Владимир Путин обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым итоги беседы со спецпосланником главы США Стивом... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым итоги беседы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.Политики поблагодарили его за эту информацию и приветствовали шаги, направленные на поиск путей разрешения конфликта на Украине.Накануне президент также поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.Встреча Путина и ТрампаНа следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
в мире, казахстан, узбекистан, владимир путин, стив уиткофф, касым-жомарт токаев, сша, встреча путина с уиткоффом 6 августа, юрий ушаков, москва, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Казахстан, Узбекистан, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Касым-Жомарт Токаев, США, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, Юрий Ушаков, Москва, Встреча Путина и Трампа — 2025
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом

Путин обсудил с главами Токаевым и Мирзиёевым итоги беседы с Уиткоффом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым итоги беседы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.
Политики поблагодарили его за эту информацию и приветствовали шаги, направленные на поиск путей разрешения конфликта на Украине.
В среду Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Накануне президент также поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.
Встреча Путина и Трампа

На следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
В миреКазахстанУзбекистанВладимир ПутинСтив УиткоффКасым-Жомарт ТокаевСШАВстреча Путина с Уиткоффом 6 августаЮрий УшаковМоскваВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
