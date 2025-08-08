Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом
Путин обсудил с главами Токаевым и Мирзиёевым итоги беседы с Уиткоффом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым итоги беседы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.
Политики поблагодарили его за эту информацию и приветствовали шаги, направленные на поиск путей разрешения конфликта на Украине.
В среду Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Накануне президент также поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.
Встреча Путина и Трампа
На следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.