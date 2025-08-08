https://ria.ru/20250808/opros-2034094065.html

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 08.08.2025

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Большинство (77%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 77% респондентов заявили, что доверяют главе... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Большинство (77%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 77% респондентов заявили, что доверяют главе государства, свидетельствуют результаты опроса ФОМ, опубликованные на сайте фонда. По словам 77% граждан РФ, президент скорее хорошо работает на своем посту, 9% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 77% россиян заявили, что скорее доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 14% респондентов, следует из результатов опроса, . Половина (51%) опрошенных уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, 28% россиян считают иначе. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 13% ответили, что он работает скорее плохо. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Четверо из десяти (40%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 3% - за партию "Новые люди" и 2% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 августа 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

