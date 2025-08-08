https://ria.ru/20250808/obman-2034101249.html

США обманут Пашиняна, считает эксперт

ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. США, давшие премьеру Армении Николу Пашиняну определенные обещания в обмен на антироссийские шаги, обманут его, пожертвовав республикой, поделился с РИА Новости мнением армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении. По словам эксперта, после войны 2020 года в Нагорном Карабахе переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном велся на основе заявления от 9 ноября 2020 года. "Посредничество России в этом процессе позволяло минимизировать послевоенные риски для Армении. После 2020 года США и их союзники сделали все, чтобы провалить выполнение трехсторонних договоренностей. Сейчас США хотят вывести Россию из посредничества между Арменией и Азербайджаном, взяв на себя эту роль", - заявил Айвазян. Однако, по его мнению, посредничество США не дает никаких гарантий, а наоборот, создает серьезные риски для Армении. Эксперт считает, что США попытаются вывести Россию из Армении не только как посредника, но и в военном отношении. "Думаю, что США будут давить на Армению, чтобы та вывела 102-ю российскую военную базу. Накануне вашингтонской встречи была начата кампания против российской базы в Армении ", - сказал Айвазян. Одновременно, по его словам, США требуют открытия Зангезурского коридора. "Видимо, США дали обещания Пашиняну взамен на его антироссийские шаги. Однако с уверенностью можно утверждать, что США обманут Пашиняна и, как говорится, просто "кинут" его, пожертвовав Арменией", - подчеркнул эксперт. Посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Барак ранее заявлял, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. В свою очередь, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией.

