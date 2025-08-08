https://ria.ru/20250808/msp-2034083069.html

Корпорация МСП: более 4,4 тысячи МСП в сфере легпрома появились в 2025 году

Корпорация МСП: более 4,4 тысячи МСП в сфере легпрома появились в 2025 году - РИА Новости, 08.08.2025

Корпорация МСП: более 4,4 тысячи МСП в сфере легпрома появились в 2025 году

Свыше 4,4 тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) появилось в сфере легкой промышленности с начала 2025 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:30:00+03:00

2025-08-08T10:30:00+03:00

2025-08-08T10:30:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

корпорация мсп

александр исаевич

республика дагестан

астраханская область

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:150:1389:931_1920x0_80_0_0_af2be842b19a0b9462c5d5f13eb9f4b2.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) появилось в сфере легкой промышленности с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Общее количество таких предприятий в стране достигло 51 тысячи – это на 16% больше, чем три года назад. Численность работников у таких МСП за три года выросла на 10% до 308 тысяч человек. Доход по итогам 2024 года составил 1,3 триллиона рублей."Малый и средний бизнес активно включился в производство одежды после ухода из России зарубежных брендов. Это позволило не только оперативно заполнить пустующие рыночные ниши и площади в ТЦ, но и фактически перезапустить российский легпром. За три года рост числа МСП в этой отрасли составил 16%. Для сравнения в целом по сектору МСП рост за три года составил только 12%, то есть развитие легпрома идет опережающими темпами по сравнению с общей динамикой роста сегмента", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Среди созданных в 2025 году МСП 88% открыты в форме ИП, а 12% как юридические лица. Среди ИП доля молодежи до 35 лет составляет 24%.Большинство МСП в сфере легпрома занимаются производством неповседневной одежды (спортивные, купальные костюмы и другие) и аксессуаров (24%). Далее идут производители верхней одежды (19%) и бытовых текстильных изделий (17%). В топ-5 направлений также входят создание спецодежды (8%) и нательного белья (6%).Лидером по темпам прироста новых МСП в сфере легкой промышленности предприятий с начала 2025 года являются Республика Дагестан (26% действующих предприятий легпрома созданы с начала года), Чеченская Республика (20%), Астраханская область (17%), Забайкальский край (15%) и Карачаево-Черкесская Республика (14%).Наибольшее число малых и средних предприятий, работающих в сфере легкой промышленности, находятся в Москве (14% всех предприятий легпрома), Московской и Ивановской областях (по 8%), в Санкт-Петербурге (6%) и Краснодарском крае (3%)."Легкая промышленность входит в число приоритетных отраслей, формирующих экономику предложения. Поэтому для развития предпринимателей в этой сфере действуют таргетированные финансовые инструменты, которые позволяют предпринимателям привлекать дополнительное финансирование. Это и специальный лимит “зонтичных” поручительств, и программа льготного лизинга", – добавил Исаевич.Он отметил, что за первые шесть месяцев 2025 года МСП-производители одежды смогли привлечь более 3,3 миллиарда рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП.

https://ria.ru/20250805/subekty-2033430271.html

https://ria.ru/20250718/msp-2029941194.html

республика дагестан

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич, республика дагестан, астраханская область, поддержка бизнеса