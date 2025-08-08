https://ria.ru/20250808/msp-2034083069.html
Корпорация МСП: более 4,4 тысячи МСП в сфере легпрома появились в 2025 году
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) появилось в сфере легкой промышленности с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Общее количество таких предприятий в стране достигло 51 тысячи – это на 16% больше, чем три года назад. Численность работников у таких МСП за три года выросла на 10% до 308 тысяч человек. Доход по итогам 2024 года составил 1,3 триллиона рублей."Малый и средний бизнес активно включился в производство одежды после ухода из России зарубежных брендов. Это позволило не только оперативно заполнить пустующие рыночные ниши и площади в ТЦ, но и фактически перезапустить российский легпром. За три года рост числа МСП в этой отрасли составил 16%. Для сравнения в целом по сектору МСП рост за три года составил только 12%, то есть развитие легпрома идет опережающими темпами по сравнению с общей динамикой роста сегмента", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Среди созданных в 2025 году МСП 88% открыты в форме ИП, а 12% как юридические лица. Среди ИП доля молодежи до 35 лет составляет 24%.Большинство МСП в сфере легпрома занимаются производством неповседневной одежды (спортивные, купальные костюмы и другие) и аксессуаров (24%). Далее идут производители верхней одежды (19%) и бытовых текстильных изделий (17%). В топ-5 направлений также входят создание спецодежды (8%) и нательного белья (6%).Лидером по темпам прироста новых МСП в сфере легкой промышленности предприятий с начала 2025 года являются Республика Дагестан (26% действующих предприятий легпрома созданы с начала года), Чеченская Республика (20%), Астраханская область (17%), Забайкальский край (15%) и Карачаево-Черкесская Республика (14%).Наибольшее число малых и средних предприятий, работающих в сфере легкой промышленности, находятся в Москве (14% всех предприятий легпрома), Московской и Ивановской областях (по 8%), в Санкт-Петербурге (6%) и Краснодарском крае (3%)."Легкая промышленность входит в число приоритетных отраслей, формирующих экономику предложения. Поэтому для развития предпринимателей в этой сфере действуют таргетированные финансовые инструменты, которые позволяют предпринимателям привлекать дополнительное финансирование. Это и специальный лимит “зонтичных” поручительств, и программа льготного лизинга", – добавил Исаевич.Он отметил, что за первые шесть месяцев 2025 года МСП-производители одежды смогли привлечь более 3,3 миллиарда рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП.
